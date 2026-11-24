A USC ascende ao quinto posto estatal no ránking de investigación interdisciplinaria
A universidade compostelá sobe dúas posicións respecto ao ano pasado e sitúase no tramo 201-250 a nivel mundial, entre máis de mil institucións avaliadas por Times Higher Education
A Universidade de Santiago consolida a súa posición internacional e ascende postos estatais no Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings 2027, unha clasificación que mide o compromiso e a contribución das universidades á investigación científica interdisciplinaria. En concreto, no Estado sitúase no quinto posto (o ano pasado estaba no sétimo) empatado coa Universidade Politécnica de Madrid e no ámbito mundial ocupa o chanzo 201-250 entre as máis de 1.000 institucións clasificadas.
A metodoloxía deste ránking de Times Higher Education (THE) outorga dous terzos da nota ao volume, impacto e calidade das publicacións interdisciplinarias. Neste ámbito, a USC capitaliza o traballo dos seus centros singulares de investigación da rede CIGUS, concibidos precisamente para integrar equipos de distintas disciplinas.
Ademais, no referido a apoio institucional e financiamento -o terzo restante-, a captación de fondos competitivos para proxectos transversais e a existencia de estruturas de xestión compartida entre facultades e institutos permiten á USC institución puntuar de forma equilibrada fronte a universidades españolas de maior orzamento.
Elaborado pola consultora británica Times Higher Education (THE) en asociación con Schmidt Science Fellows, este ránking interdisciplinario lanzado en 2024 avalía como as institucións combinan coñecementos de distintas áreas para resolver retos globais complexos.