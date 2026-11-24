Las fuertes lluvias de esta mañana han originado un enorme socavón en la avenida de Barcelona EFE

Un socavón que afecta a un área de unos 12 metros cuadrados en la avenida de Barcelona, en las inmediaciones de la rotonda que da acceso al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), ha obligado a desviar el tráfico en la zona.

Según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press, la Policía Local recibió el aviso de esta incidencia a las 06.40 horas.

Durante esta mañana, una excavadora trabaja en la zona para retirar el asfalto y abrir el área afectada para evaluar el alcance de los daños. Está previsto que cuando concluya se analice el grado de afectación y se estime una previsión de tiempo para solucionar la incidencia.

Además, se retirará, por motivos de seguridad, la farola más próxima al socavón. En el operativo están coordinados los distintos servicios afectados (luz, gas y electricidad).

En cuanto al tráfico, permanece abierto el carril que va del CHUS en sentido Romero Donallo, permitiendo la circulación de vehículos de salida del centro hospitalario.

Pese a que las causas todavía no han sido concretadas, las fuentes consultadas apuntan a que la lluvia caída en los últimos días podría haber arrastrado tierra compactada en profundidad alrededor de un pozo principal de pluviales, lo que llegaría a provocar la caída de un aro.