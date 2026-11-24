Una soprano internacional protagoniza este jueves un recital en el Auditorio de Galicia
Kateryna Kasper actuará acompañada de violín barroco, guitarra romántica y clave, en un programa con composiciones de Mozart, Gluck y otros autores de los siglos XVIII y XIX
O Ciclo de Lied, organizado polo Concello de Santiago coa colaboración de Amigos da Ópera de Compostela, regresa este xoves ás 20.00 horas ao Auditorio de Galicia. Ao longo deste recital, enmarcado dentro da temporada de abono Memoria da Real Filharmonía de Galicia, escoitaranse composicións de Christoph Willibald Gluck, Wolfgang Amadeus Mozart, Maria Theresia von Paradis, Ferdinando Carulli, Mauro Giuliani e Moritz Hauptmann.
A proposta da Asociación de Amigos da Ópera de Santiago de Compostela, da man de Kateryna Kasper e un ensemble formado para a ocasión, é unha viaxe polos horizontes do lied, o xénero que reúne poesía e música nun diálogo íntimo e imperecedoiro. Interveñen xunto a soprano Mariña García-Bouso, violín barroco; Tiago Matias, guitarra romántica, e a Marta López, clave.
A través dunha instrumentación historicista, o concerto amosa a rica transición musical entre os séculos XVIII e XIX. A reforma dramática de Gluck e a xenialidade teatral de Mozart dialogan coa sensibilidade romántica temperá de Maria Theresia von Paradis.
En paralelo, o papel crucial da guitarra en Viena e París da man de Carulli e Giuliani, que converteron as cordas pulsadas nun soporte vocal tan expresivo e portátil coma o teclado. Coa madurez formal de Hauptmann péchase un percorrido que celebra a evolución da canción, transformando a música de cámara nun espello directo dos afectos e da alma humana.
As entradas para o concerto están dispoñibles para a venda anticipada na web de Compostela Cultura e na Zona C (Preguntoiro, 1), aberta de martes a sábado, de 11 a 14 horas e de 16 a 19 horas. Tamén se poderán adquirir no despacho de billetes do Auditorio de Galicia o día do concerto a partir das 19 horas.