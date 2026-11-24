El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha pedido tranquilidad tras los avisos de bomba que obligaron a activar protocolos de seguridad en colegios e instituciones Archivo

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad tras las amenazas de bomba con avisos que resultaron ser falsos y que afectaron en las últimas semanas a colegios gallegos y a instituciones como el Parlamento de Galicia.

A preguntas de los periodistas, ha insistido en la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha remarcado que trabajan en la identificación de "esa persona o personas que mandaron anónimos".

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"Son delitos", ha señalado para insistir en que cuando se identifique al autor o autores pedirán "que se aplique el peso de la ley sobre esas personas".

En el mismo sentido, se ha pronunciado en relación a la celebración de las elecciones generales, insistiendo en que el electorado puede acudir a votar con garantías de seguridad.