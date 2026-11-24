A Oficina do Peregrino de Santiago incorpora unha nova escultura do artista Timothy Schmalz
A peza de bronce, titulada 'Sheltering', representa unha figura humana cuberta por unha manta sostida por unha pomba e súmase á obra Homeless Jesus, instalada no mesmo espazo en 2025
A Oficina de Acollida ao Peregrino de Santiago conta desde este luns cunha nova escultura do artista canadense Timothy Schmalz. A obra, titulada 'Sheltering' ('Refuxio'), foi presentada nun encontro entre o escultor e o arcebispo de Santiago, Francisco José Prieto, e pasa a formar parte do conxunto artístico deste espazo, onde xa se atopa outra peza do mesmo autor, 'Homeless Jesus', instalada en xullo de 2025.
Realizada en bronce, a escultura representa unha figura humana a tamaño natural cuberta por unha manta que sostén unha pomba, símbolo do Espírito Santo. A obra está inspirada no capítulo 58 do libro do profeta Isaías e aborda a acollida e a protección das persoas vulnerables. A súa instalación foi posible grazas ao patrocinio do matrimonio estadounidense formado por Mike e Carol Ritchie.
Schmalz explicou que concibiu a peza para transmitir a idea de que "axudar aos pobres é o noso deber espiritual". A escultura naceu tamén como imaxe da Campaña 13 Casas, unha iniciativa internacional da Alianza FamVin coas Persoas Sen Hogar que promove o acceso a unha vivenda digna.
Durante a presentación, o arcebispo agradeceu a doazón e destacou a capacidade da obra para facer visible a fraxilidade humana e lembrar a situación das persoas máis vulnerables. Prieto defendeu a necesidade de non permanecer indiferentes ante o sufrimento e de promover unha fraternidade baseada na solidariedade.
A nova peza comparte espazo con 'Homeless Jesus', tamén de Schmalz, que representa unha persoa sen fogar deitada nun banco e cuberta por unha manta. As chagas visibles nos pés permiten identificar a figura con Xesús, nunha referencia ao relato evanxélico de Mateo sobre a identificación de Cristo coas persoas máis vulnerables.