El arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, confía en que el papa León XIV visite Compostela durante el Año Santo 2027 Archidiócesis Compostela

El arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, ha reiterado este martes su confianza en que el papa León XIV visite Compostela el próximo Año Santo, una opción que cree que ya tiene "fundamento", aunque ha rechazado especular en qué fecha podría producirse: "Tenemos horizonte, eso es lo importante", ha dicho.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de un acto en Santiago, Francisco José Prieto ha recordado que quedan "apenas 37 días" para que arranque el Año Santo 27, una celebración en la que "hay esperanza" de que León XIV pueda llegar como peregrino a Compostela, una esperanza "que ya podemos decir con fundamento". "Pero todo pasito a pasito", ha clamado.

Sobre la posible fecha para esta visita, monseñor Prieto ha rechazado concretar posibilidades, ya que será "cuando el Papa pueda". El arzobispo ha recordado como en su vuelo de Roma a Montevideo expresó que "quiere" visitar Santiago y ha confiado en que se "materialice" cuando la Santa Sede considere "oportuno".

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Del mismo modo, tal y como le dijo al papa Francisco al invitarlo a Santiago, Francisco José Prieto ha trasladado a León XIV, como "el Pedro de hoy", que "su amigo Santiago Cebedeo espera que su amigo Pedro pueda visitarlo en Santiago".

Año Santo

Con respecto al Año Santo, el arzobispo ha explicado que las parroquias ya están "preparándose para acoger" a los peregrinos que hagan el Camino de Santiago, que será "un poquillo más intenso" que un año ordinario, algo que también se activará en la propia ciudad, especialmente en el caso de las "grandes peregrinaciones" previstas.

El papel de la Iglesia, ha dicho, es "cuidar la hospitalidad en el Camino y la hospitalidad cuando llegan a Santiago" y "organizar los horarios de las celebraciones" y de la Puerta Santa, que se convertirá en la "puerta de entrada a la Catedral".