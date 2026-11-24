O canto colectivo das mulleres contra a violencia machista chegará este mércores á praza do Obradoiro
A acción, impulsada pola cineasta chilena Cecilia Barriga, desenvolverase ás 12.30 horas no marco dos actos do 25N
A praza do Obradoiro converterase este mércores nun escenario de reivindicación colectiva contra as violencias machistas a través de 'O canto das Cecilias', un proxecto artístico impulsado pola cineasta e videoartista chilena Cecilia Barriga que reúne as voces das mulleres nun canto común. A intervención terá lugar coincidindo co Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, despois de varios días de encontros e ensaios no Auditorio de Galicia.
A convocatoria está aberta a todas as mulleres que queiran participar, sen necesidade de contar con formación musical nin experiencia artística previa. O encontro comezará ás 12.00 horas na praza do Obradoiro, onde se preparará a acción colectiva. Entre as 12.30 e as 12.45 horas, as participantes incorporaranse ao acto institucional do 25N que se celebrará no Salón Nobre do Pazo de Raxoi, coa presenza, entre outras persoas, da alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.
A iniciativa chega a Compostela da man de 'Grita Galega, Canta', un colectivo de activación temporal creado arredor do proxecto. A súa versión en galego foi adaptada pola poeta Lucía Aldao e incorpora as achegas das mulleres que participaron nos encontros e sesións de traballo celebrados estes días no Auditorio de Galicia.
A intervención no Obradoiro trasladará á rúa o traballo desenvolvido no Auditorio de Galicia e conectará a creación artística coas mobilizacións do 25N. A acción exemplifica a exposición 'Facer aparecer. Ensaios colectivos dun nosoutras', comisariada por María Bella, que aborda a creación contemporánea como unha práctica aberta á participación cidadá e poderá visitarse no Auditorio de Galicia ata o 7 de febreiro de 2027.