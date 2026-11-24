Audiencia Provincial de A Coruña Patricia G. Fraga

Un acusado de agresión sexual, en marzo de 2024 en Santiago de Compostela, ha aceptado dos años de prisión y el pago de una indemnización de 2.500 euros por las lesiones sufridas. Ha sido en el juicio fijado para este martes en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña.

No obstante, las partes personadas en Sala han admitido la suspensión de la ejecución de la pena de cárcel, planteada por la defensa, con la condición de no cometer ningún delito en el plazo de tres años y que se someta a un programa de educación sexual.

Ha sido tras un acuerdo entre el Ministerio Público, la acusación particular y el letrado del procesado al reconocer los hechos el encausado y pactarse una rebaja de la condena.

Asimismo, han impuesto, en sentencia firme, la prohibición de aproximación a menos de 300 metros de la víctima y de comunicarse con ella por cualquier medio durante cuatro años, además de cinco de libertad vigilada.