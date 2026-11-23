O TSXG pecha a vía xudicial contra o imposto turístico de Santiago
A sentenza que rexeitou os sete motivos de impugnación da Unión Hotelera xa é firme e impón as custas á asociación
A sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que avala a legalidade da ordenanza de Santiago que regula o imposto sobre as estadías turísticas xa é firme e non admite ningún recurso. A Xunta de Goberno local tomou coñecemento desta circunstancia, despois de que o tribunal rexeitase integramente os sete motivos de impugnación presentados pola Asociación Unión Hotelera Compostela contra a normativa municipal.
Segundo explicou a portavoz do Goberno local, Míriam Louzao, o tribunal fixo seus os argumentos da representación municipal e impuxo as custas do procedemento á asociación hostaleira. A concelleira subliñou que a firmeza da resolución acredita definitivamente, segundo o Concello, que se cumpriron todos os requisitos legais na elaboración da norma que permite aplicar o imposto en Santiago.
A sentenza xa fora comunicada polo Goberno local a finais de setembro, cando o Concello informou do rexeitamento do recurso contencioso-administrativo presentado pola Unión Hotelera. Daquela, a Xunta de Goberno tomara coñecemento do fallo, aínda que a resolución non adquirira firmeza.
Na mesma sesión, o Goberno municipal tamén deu conta dunha nova sentenza favorable ao Concello relacionada cunha vivenda de uso turístico situada no ámbito do Plan especial da Cidade Histórica. O fallo avala a declaración de ineficacia da comunicación previa de actividade e a baixa do establecemento no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT).