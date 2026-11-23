Santiago adxudica por 121.000 euros a redacción do proxecto de iluminación da praza das Praterías
A Xunta de Goberno tamén adxudicou por 129.243 euros a creación dun parque infantil e unha zona biosaudable na antiga estación de Berdía
A Xunta de Goberno acordou adxudicar en 121.000 euros o contrato negociado para a redacción do proxecto e a dirección facultativa das obras de iluminación na praza das Praterías. A empresa adxudicataria, Intervento 2 SL, salientou a voceira do executivo local, Míriam Louzao.
O xurado do concurso valorou a proposta de Intervento con 95 dos 100 puntos posibles ao considerar que resolve a necesidades patrimoniais e as condicións ambientais da Cidade Histórica atendendo con delicadeza as sutilezas da noite compostelá. A concelleira apuntou tamén que “a concreción do proxecto definitivo, que Intervento terá que desenvolver nun prazo máximo de 7 meses e medio vai achegar un novo atractivo ao corazón da Cidade Histórica. Ten 2 meses e medio para redactar o proxecto e despois 5 meses para executalo coa súa dirección facultativa, prazo que poderá sufrir modificacións unha vez entregado o proxecto.
Parque infantil na contorna de Berdía
A edila tamén salientou a adxudicación á empresa Ouri Entretenimientos SL do contrato para a execución dun parque infantil e unha zona de actividades biosaudables na contorna da antiga estación de Berdía. O orzamento de adxudicación sitúa o investimento, incluído no POS+ 2025, en 129.243,73 euros.
A obra acondicionará unha área de xogos, cunha superficie de 269,42 m2, outra de instalacións para exercicio, con 275,89 m2, e unha senda peonil intermedia de 89,08 m2. Incluirá dous módulos de balancíns, un bambán tipo niño e un tobogán con castelo, cinco elementos de actividades biosaudables e un circuíto de calistenia.
Así mesmo, dentro dos puntos de contratación, acordouse prorrogar polo prazo dun ano o contrato do servizo de mantemento das instalacións de protección contra incendios dos edificios e locais municipais subscrito coa empresa Jomar Seguridad SL, dede o 1 de decembro de 2026 ata o 30 de novembro de 2027, cun gasto de 21.810,05 €.