Santiago acolle a estrea absoluta de 'La geometría (im)perfecta del olvido'
A nova zarzuela contemporánea, con música e libreto de Sergio Camacho e Aquiles Machado á fronte do elenco, representarase este mércores 25 de novembro no Auditorio de Galicia
O vindeiro mércores 25 de novembro, o Auditorio de Galicia acollerá a estrea absoluta de 'La geometría (im)perfecta del olvido', unha nova zarzuela contemporánea con música e libreto de Sergio Camacho. A produción contará á fronte do seu elenco con Aquiles Machado, unha das voces hispanas de maior proxección internacional, que actuou en escenarios como o Teatro alla Scala de Milán ou a Metropolitan Opera de Nova York.
A representación, que forma parte da programación do ciclo Contemporáneas, constitúe o resultado final de The Lyrical Seed, un proxecto europeo desenvolvido por institucións de España e Lituania, liderado pola Universidade de Santiago de Compostela e dirixido por Montserrat Capelán e Sergio Camacho a través do Instituto de Investigación en Humanidades (iHUS) e do grupo de investigación Organistrum.
Cunha duración aproximada de oitenta minutos, a obra propón unha reflexión sobre a memoria, a ausencia, a migración e os vínculos familiares a través da historia dunha familia marcada pola separación. A acción desenvólvese desde os puntos de vista dos seus tres protagonistas, que reconstrúen un mesmo pasado desde perspectivas diferentes e poñen en cuestión a propia natureza do recordo e do esquecemento.
Un elenco internacional para unha nova creación lírica
Aquiles Machado interpreta o Pai nun elenco que reúne voces cunha consolidada traxectoria nos escenarios nacionais e internacionais. A mezzosoprano Julia Portela Piñón encarna a Nai; o tenor Francisco Fernández-Rueda, o Fillo; e o contratenor Christian Borrelli dá vida á Lúa. O personaxe coral do Cosmos está interpretado por Nuria Leiro, Andrea Varela, Manuel Yáñez e Pablo Nieves, mentres que Gaia Áurea Brenlla Filgueira asume o papel do Fillo neno.
A dirección musical e escénica correrá a cargo do propio Sergio Camacho, mentres que a interpretación musical estará nas mans do Grupo Instrumental Siglo XX, coa colaboración da Orquestra Sinfónica de Galicia e Florian Vlashi como concertino. O equipo artístico e técnico complétase con Luis Ortega no deseño de produción e na escenografía, esta última compartida con Elynn Tan, responsable tamén da xestión de produción e da rexedoría; Manuel Álvarez Useche no desenvolvemento técnico e audiovisual; Baltasar Patiño no deseño de iluminación; Anxo Pita, Israel Rúa e Silvia M. Caramés no vestiario; e Juan Carlos Zahera na coreografía.
A obra supón a culminación de varios anos de investigación e creación artística desenvolvidos no ámbito universitario e constitúe unha aposta decidida pola creación de novo repertorio lírico en lingua española. A súa estrea sitúa Santiago de Compostela como punto de encontro entre a investigación, a innovación artística e a proxección internacional, ao tempo que reforza o compromiso do ciclo Contemporáneas coa promoción de novas propostas musicais e escénicas. A estrea en Santiago de Compostela abre o percorrido internacional desta produción, que terá continuidade no Teatro da Filharmónica de Kaunas, en Lituania, de acordo coa vocación itinerante coa que foi concibido o proxecto.