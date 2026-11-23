Lucía Taboada presentará el 24 de noviembre en Santiago su primera novela, 'Colegio mayor' en el Colegio Mayor Universitario San Agustín Luz Soria

La escritora y periodista Lucía Taboada presentará el próximo 24 de noviembre en Santiago su primera novela, 'Colegio mayor'. El encuentro tendrá lugar en el Colegio Mayor Universitario San Agustín a las 19.30 horas y contará con la colaboración de la librería Cronopios.

La obra se sitúa en el Madrid de 2004 y sigue a Flora, Lois y Jordan, tres estudiantes universitarios que se conocen mientras conviven en un colegio mayor y entablan una estrecha amistad. La relación entre los tres cambia cuando Jordan sufre un episodio traumático durante una fiesta y abandona el centro al día siguiente sin dar explicaciones. Años después, ya en la edad adulta, la verdad sobre lo ocurrido sale a la luz y altera la vida de los protagonistas.

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A través de esta historia, Taboada aborda la amistad, las expectativas de la juventud y el tránsito hacia la madurez, además de cuestiones como la cultura machista, las relaciones afectivas y las renuncias que acompañan el paso del tiempo. La novela plantea también una reflexión sobre cómo cambian los vínculos y los proyectos personales desde los años universitarios.

Nacida en Vigo en 1986, Lucía Taboada desarrolla su carrera profesional en el periodismo y colabora habitualmente con la Cadena SER y medios como El País, Vanity Fair y elDiario.es. Antes de este debut en la narrativa, publicó junto a Raquel Córcoles 'Dejar de amargarse para imperfectas' (2014) y 'Como siempre, lo de siempre' (2019), libro distinguido con el Premio Panenka al Libro del Año.

La presentación compostelana forma parte de una gira de la autora por Galicia, que también incluye encuentros en Vigo y Pontevedra.