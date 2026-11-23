O carballo do Banquete de Conxo entra no Catálogo galego de árbores senlleiras
A Xunta acepta a solicitude do Concello de Santiago para protexer a árbore pola súa relevancia histórica e cultural, vinculada ao encontro celebrado en 1856 e ao Rexurdimento galego
O carballo do Bosque do Banquete de Conxo foi incluído no 'Catálogo galego de árbores senlleiras', despois de que a Dirección Xeral de Patrimonio Natural aceptase a solicitude presentada polo Concello de Santiago. A incorporación recoñece a relevancia histórica e cultural dunha árbore situada no espazo no que se celebrou o Banquete de Conxo, o 2 de marzo de 1856, un episodio destacado da historia galega e do Rexurdimento.
A petición municipal enmárcase no proxecto do Ecobosque do Banquete de Conxo, impulsado pola área de Emprego. Na memoria presentada para xustificar a inclusión, o Concello destacou os valores históricos, culturais, científicos e educativos do exemplar, así como a importancia ambiental do bosque no que se atopa.
O informe lembra que no Banquete de Conxo participaron figuras como Aurelio Aguirre, Eduardo Pondal, Luis Rodríguez Seoane e Manuel Murguía. Tamén apunta á posible presenza de Rosalía de Castro, que aludiu a esta zona nos seus poemas de 'En las orillas del Sar'.
A traxectoria do carballo tamén contribuíu á súa candidatura. En 2022 foi elixido "Árbore do ano en España" nunha iniciativa de Bosques sin Fronteras e acadou o segundo posto no certame europeo Tree of the Year, organizado pola Environmental Partnership Association.
A memoria municipal recolle, ademais, o valor ecolóxico do Bosque do Banquete de Conxo, no que se identificaron 73 especies de fauna. Algunhas delas están consideradas de especial interese para a conservación e figuran en distintas figuras de protección autonómicas, estatais e europeas.
O exemplar ten unha altura de 18 metros e un perímetro de 3,75 metros. A súa idade estímase entre os 200 e os 250 anos.