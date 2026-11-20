A USC proclámase campioa dos XXXVII Xogos Galaico Durienses
A universidade compostelá sumou 20 puntos na clasificación xeral, por diante do Porto (18) e das universidades da Coruña e Vigo (14)
A Universidade de Santiago de Compostela (USC) alzouse co título de campioa dos XXXVII Xogos Galaico Durienses, desenvolvidos estes días nas instalacións deportivas (Elviña e Zapateira) da Universidade de A Coruña. A vicerreitora de Cultura, Lingua e Patrimonio, Ana Cabana, participou na entrega de trofeos acompañando o equipo universitario.
A expedición compostelá pechou a súa participación no máis alto da clasificación xeral por universidades cun total de 20 puntos, superando á Universidade do Porto (18 puntos) e ás universidades da Coruña e Vigo (empatadas a 14 puntos). Séguenlles a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro con 9 e a do Minho con 7 puntos.
Con este resultado, a USC reafirma o seu bo momento no deporte universitario nunha competición que reúne anualmente as principais institucións académicas de Galicia e do norte de Portugal. Nesta ocasión, as modalidades deportivas foron voleibol, fútbol 7, pádel e baloncesto 3x3.