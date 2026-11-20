Unha maqueta virtual propón distintos escenarios para unha Galicia máis sostible e comunitaria
O Laboratorio de Imaxinación Utópica, impulsado por persoal investigador da USC e da Universidade de Vigo, abre unha ferramenta interactiva para debater sobre o futuro do territorio
A web do Laboratorio de Imaxinación Utópica ofrece desde este venres, 20 de novembro, unha maqueta virtual interactiva que permite explorar distintos escenarios para unha Galicia desexable. O proxecto, desenvolvido no marco das axudas posdoutorais Xan de Forcados do Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais (CISPAC), busca abrir un espazo de reflexión colectiva sobre o futuro do territorio e achegar propostas que poidan servir de inspiración para comunidades e organizacións locais.
A ferramenta, articúlase arredor de catro ámbitos: comunidade, hábitat, enerxía e alimentación. A través deles, as persoas usuarias poden percorrer unha paisaxe virtual na que se representan diferentes alternativas, como o acceso a unha vivenda alcanzable, a creación de distribuidoras locais de enerxía renovable, os comedores comunitarios, a organización dos coidados ou un modelo de transporte diferente.
A iniciativa parte dun equipo interdisciplinario formado por investigadores da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e da Universidade de Vigo. Está coordinada por Luis Toledo Machado e conta con Almudena Fiunte Blanco, David Fontán Bestilleiro, Antonio Giráldez Blanco e Noortje Keurhorst.
O traballo desenvolveuse mediante un proceso de co-creación no que participaron preto de vinte representantes de entidades vinculadas á xestión e á investigación sobre o territorio, entre elas comunidades de montes, comunidades enerxéticas, grupos de vivenda e asociacións locais. Nun obradoiro, as persoas participantes reflexionaron sobre a historia das utopías e puxeron en común os desafíos e aspiracións actuais.
O proceso deu lugar á maqueta virtual e tamén a un fanzine artístico, ambos accesibles a través da web do proxecto. Ademais, o equipo investigador prepara un documento de síntese de políticas públicas a partir da análise do traballo realizado, que poderá ser empregado polas distintas administracións.