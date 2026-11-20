Una veintena de estudiantes participaron este viernes en una concentración en Santiago convocada con motivo de la jornada de huelga europea EFE/ Lavandeira Jr

Una veintena de estudiantes se han concentrado este viernes en Santiago de Compostela en el marco de la jornada de huelga europea en defensa de la enseñanza pública y contra el militarismo, una protesta en la que los manifestantes han coreado consignas como 'OTAN no, bases fuera'; 'Presupuestos militares para escuelas y hospitales'; 'Educación pública y de calidad' e 'Israel asesina Europa patrocina'.

La movilización en la capital gallega, fijada a las 12.00 horas al igual que las convocadas en Vigo, Ferrol y A Coruña, se encuadra en el paro internacional promovido por organizaciones juveniles de Francia, Alemania, Italia, Grecia, Gran Bretaña y España para denunciar el "deterioro" de institutos y universidades públicas frente a "las subvenciones otorgadas a la enseñanza privada".

Durante la concentración compostelana, el militante de Esquerda Revolucionaria y del Sindicato de Estudantes Pablo Martínez ha calificado de "injusticia" el incremento del presupuesto militar, señalando que se trata del "más alto de la historia" en España mientras existen "muchos institutos y universidades que se están cayendo a cachos por falta de recursos".

Asimismo, Martínez ha admitido que, si bien la protesta ha estado "más centralizada" en A Coruña con un mayor seguimiento, en Santiago la asistencia ha resultado "un poco escasa".

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Divergencias en la movilización compostelana

La protesta en Santiago ha contado también con la presencia de integrantes de Erguer Estudantes de Galiza, quienes han acudido para repartir su propio material informativo sin manifestarse de forma conjunta con la organización convocante.

En este sentido, Aldán Lugrís Fernández, integrante de Erguer, ha explicado que acudían de manera "crítica" por ser "muy contrarios" al Sindicato de Estudantes, al que ha definido como una estructura de carácter "españolista" y con "muy poca" capacidad de movilización en la comunidad.

Eso sí, pese a descartar la coordinación orgánica, Lugrís ha respaldado la "legitimidad" de la convocatoria en su denuncia contra "el imperialismo y el militarismo".