A Oficina de Acollida ao Peregrino presenta a credencial especial do Xacobeo 2027
A nova edición incorpora a imaxe gráfica do próximo Xacobeo e o lema 'Ao ver a estrela enchéronse de inmensa alegría'
Xa está dispoñible unha edición especial da Credencial do Peregrino con motivo do Ano Santo Compostelán 2027. A Oficina de Acollida ao Peregrino presentou este novo modelo, que adapta o deseño do documento á identidade gráfica do próximo Xacobeo e incorpora o lema 'Ao ver a estrela enchéronse de inmensa alegría', tomado do Evanxeo de San Mateo.
A credencial é o documento oficial expedido pola Catedral que permite aos peregrinos acreditar o percorrido do Camiño mediante a recollida de selos nas distintas etapas. A súa presentación é necesaria para solicitar a Compostela, o certificado que acredita a peregrinación ata a tumba do Apóstolo Santiago, sempre que se cumpran os requisitos establecidos.
O documento ten a súa orixe na Idade Media, cando se entregaba aos peregrinos como salvoconduto. Na actualidade, ademais do modelo oficial distribuído e aceptado pola Oficina de Acollida ao Peregrino, existen outras credenciais emitidas por asociacións vinculadas á peregrinación e autorizadas para a súa distribución.
A nova edición para o Ano Santo 2027 pode solicitarse presencialmente na Oficina de Acollida ao Peregrino ou a través doutras entidades autorizadas pola Catedral, como parroquias, confrarías e asociacións de amigos do Camiño de Santiago. Tamén hai puntos de distribución de credenciais oficiais fóra de España.