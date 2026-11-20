La Praza do Obradoiro será el escenario de las Campanadas de Fin de Año de Mediaset, que se retransmitirán en directo desde Santiago a través de Telecinco y Cuatro Mediaset

Los presentadores Ion Aramendi y María Lamela serán los encargados de despedir 2026 y dar la bienvenida a 2027 en las Campanadas de Fin de Año de Mediaset España desde la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela, frente a la fachada principal de su catedral.

Así lo ha anunciado este viernes el grupo de comunicación, que ha detallado que Ion Aramendi y María Lamela conducirán la retransmisión en directo. Se emitirá en simulcast en Telecinco y Cuatro, desde el balcón del Pazo de Raxoi, sede de la Xunta de Galicia.

"La elección de Santiago de Compostela responde a la celebración del Año Santo Compostelano o Año Xacobeo 2027, que tiene lugar cuando la festividad del Apóstol Santiago, el 25 de julio, coincide en domingo", ha explicado Mediaset España.

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En este sentido, ha añadido que el 31 de diciembre, horas antes de las Campanadas, se celebrará la apertura de la Puerta Santa de la Catedral, que marcará el inicio del nuevo año jubilar.

Asimismo, ha indicado que una empresa gallega construirá específicamente una réplica del histórico reloj de la torre de la Berenguela para que los espectadores puedan seguir las doce campanadas y tomar las uvas.

El reloj original, visible desde la fachada de Platerías (sur) y construido en 1831 por el maestro relojero ferrolano Andrés Antelo, cuenta con una única aguja y un mecanismo al que todavía hay que dar cuerda diariamente.

La torre que lo alberga, actualmente en proceso de restauración, está vinculada a la tradición jacobea, ya que la luz de su linterna permanece encendida durante los Años Santos como referencia para los peregrinos que llegan a Santiago de Compostela.