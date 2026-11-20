A Maker Faire Galicia pecha a súa 12ª edición cunha xornada dedicada á artesanía e aos oficios
A Casa das Máquinas reuniu referentes da artesanía contemporánea e 16 proxectos innovadores, ademais de relatorios e obradoiros para achegar os oficios tradicionais á mocidade
A Casa das Máquinas acolleu hoxe a Xornada dos Oficios, o último dos tres eventos da XII edición da Maker Faire Galicia. Esta ten como obxectivo achegar o mundo dos oficios á sociedade, e especialmente á mocidade, desde unha perspectiva innovadora, interactiva e inspiradora.
Na inauguración participaron o director xeral de Comercio e Consumo da Xunta, Gabriel Alén; o coorganizador da Maker Faire Galicia, Marcos Saavedra, e a concelleira de Promoción Económica, María Rozas, que salientou que a Xornada dos Oficios “volve mostrar o talento e o enorme potencial que temos en Galicia en moi diferentes ámbitos”.
Relatorios, espazo maker e obradoiros
Na Xornada dos Oficios da Maker Faire combináronse os relatorios de referentes do sector, un espazo maker con proxectos innovadores que compartiron os seus coñecementos co público asistente e diferentes obradoiros participativos. Nesta edición, a programación articulouse arredor de tres conceptos fundamentais da filosofía maker: a colaboración, a experimentación e a reinterpretación da tradición.
Así, na xornada participaron Alberto Lista e Jonatan Sarachaga, gañadores do Premio Artesanía de Galicia 2025 polo seu proxecto Nemein, que combina a cerámica co coiro; Cristina Velasco, de Anaquiños de Papel, que desenvolve traballos para firmas internacionais como Loewe, Cartier ou Inditex; ou Belén Martínez, impulsora de Casa Atlántica, un proxecto creativo nacido en 2014 que explora o diálogo entre artesanía, deseño e experimentación con materiais. Tamén participou Xavier Lozano, músico e multiinstrumentista catalán afincado en Ames, recoñecido internacionalmente pola súa capacidade para converter obxectos cotiáns en instrumentos musicais, entre eles a súa coñecida cadeira-frauta.
Ademais dos relatorios, a Xornada dos Oficios contou cun espazo maker, cunha selección de 16 proxectos innovadores vinculados a diferentes disciplinas, materiais e procesos de fabricación. Entre outros, participaron Olobotoys, unha colección de art toys de edición limitada que combina técnicas artesanais con procesos de fabricación dixital; El cestín do Furón, que traballa coas técnicas tradicionais da cestería; a ceramista Susana Anta; ou Artesanía Agustín, coñecido polas sorprendentes pezas que crea en madeira. Estes e outros proxectos compartiron co público os seus procesos de traballo, experiencias e coñecementos.
A programación completouse cunha ampla oferta de obradoiros participativos para diferentes idades, con temáticas que xiraron arredor de tres grandes ámbitos: serigrafía e gravado, encadernación e artesanía dixital.