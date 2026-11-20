O Consello Local da Infancia de Santiago prepara o Pleno infantil do 30 de novembro
O órgano estará integrado por 52 nenos e nenas de entre 9 e 12 anos, que poderán trasladar as súas demandas e preocupacións aos representantes da Corporación municipal
O grupo motor do Consello Local da Infancia vén de celebrar unha nova xuntanza, con motivo do Día Internacional da Infancia que se conmemora o 20 de novembro. A reunión dalle continuidade ao traballo do órgano de participación, que estará integrado por 52 nenos e nenas de entre 9 e 12 anos. Ademais, os rapaces e rapazas iniciaron a preparación do Pleno infantil que se celebrará o 30 de novembro.
No Pleno infantil participarán os conselleiros e conselleiras do Consello Local da Infancia de Santiago, un órgano formado por alumnado de 4º, 5º e 6º de Primaria, é dicir, de entre 9 e 12 anos. A sesión será unha nova oportunidade para que os rapaces e rapazas expresen as súas demandas e preocupacións diante de representantes de todos os grupos da Corporación municipal.
As xuntanzas do grupo motor do Consello Local da Infancia, impulsado desde a Concellaría de Dereitos e Servizos Sociais, danlle cumprimento á Convención dos Dereitos do Neno, que recolle que a participación é un dereito da infancia como o é a saúde ou a educación. Deste grupo impulsor fan parte máis de medio cento de nenos e nenas, quixeron participar no proceso ben por iniciativa propia ou a proposta do profesorado, das ANPAS ou de entidades sociais vinculadas á infancia.