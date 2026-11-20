Cineuropa entrega esta tarde o seu premio ao cineasta francés Robert Guédiguian
O director recibirá o galardón no Teatro Principal, onde se proxectará o seu último filme, 'Une femme aujourd’hu'
Cineuropa entrega esta tarde o Premio Cineuropa 2026 ao cineasta francés Robert Guédiguian, no marco da 40ª edición do festival. O acto terá lugar ás 19.30 horas no Teatro Principal e contará coas intervencións da alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín Rei, do director de Cineuropa, José Luis Losa, e do propio cineasta, ademais da presenza de representantes da Corporación municipal e das entidades colaboradoras. A continuación proxectarase 'Une femme aujourd’hui' (2026), o seu último filme, distinguido co Selo Europa Cinemas nas Xornadas dos Autores do Festival de Venecia.
Nado en Marsella en 1953, Robert Guédiguian é un dos cineastas máis recoñecibles do cinema francés contemporáneo. Iniciou a súa carreira cinematográfica con 'Dernier été' (1980). Desde entón, construíu unha filmografía de máis de vinte longametraxes marcada polo compromiso social e pola atención ás clases populares, cun escenario recorrente: o barrio obreiro de L’Estaque, onde medrou.
A relación de Guédiguian con Cineuropa vén de lonxe. 'Marius e Jeanette' foi a súa carta de presentación no festival hai case tres décadas e, desde entón, numerosas películas da súa filmografía pasaron pola programación compostelá. Esta continuidade converteuno nun dos cineastas con máis presenza na historia do certame.
O filme que acompañará a entrega do premio, 'Une femme aujourd’hui', volve situar a acción en Marsella para abordar as contradicións entre o novo feminismo e as estruturas do turbocapitalismo. A película participou na Mostra de Venecia, onde obtivo o Premio Europa Cinemas Label das Xornadas dos Autores.
Despedida da 40ª edición
O Teatro Principal acollerá tamén a gala de clausura de Cineuropa, que terá lugar este sábado, 21 de novembro, ás 20.30 horas no Teatro Principal. Un dos momentos centrais da cerimonia será a lectura do palmarés desta edición, na que se darán a coñecer os títulos recoñecidos polo festival tras 17 días de programación e máis de 150 películas procedentes de diferentes cinematografías.
A gala incluirá tamén a entrega do Premio Cineuropa 2026 ao produtor galego Felipe Lage, unha figura fundamental no desenvolvemento do Novo Cinema Galego e na súa proxección internacional. Desde a creación de Zeitun Films en 2009, Lage participou na produción dalgúns dos títulos máis relevantes desta cinematografía, como 'Todos vós sodes capitáns', de Oliver Laxe; 'Arraianos', de Eloy Enciso; 'Costa da Morte', de Lois Patiño; 'O quinto evanxeo de Gaspar Hauser', de Alberto Gracia; 'Mimosas', de Oliver Laxe, ou 'Lúa vermella', de Lois Patiño. O galardón recoñece unha traxectoria marcada polo apoio ao cinema independente, o acompañamento de novas voces autorais e a construción de pontes entre a creación galega e o panorama cinematográfico internacional.
A programación da clausura completarase coa estrea en Galicia de 'As augas' (2026), primeira longametraxe como guionista e directora de Ledicia Sola. Protagonizada por Melania Cruz, Marta Larralde, Toni Salgado, Lidia Veiga e a propia directora, a película segue a Nora, unha muller que, tras romper coa súa parella, regresa ao manancial da súa infancia. Alí, coa axuda das súas amigas Antía e Marta, emprenderá un proceso de transformación persoal no que a amizade e a construción dunha nova idea de familia se converten no punto de partida dun novo comezo.
O domingo 22, o público terá aínda sete proxeccións entre o Teatro Principal e o Salón Teatro. Entre as propostas da Sección Oficial Europea figuran 'Notre salut', de Emmanuel Marre, 'De súpeto' (All of a sudden), de Ryūsuke Hamaguchi, que explora a amizade e os coidados, e 'Moulin', de László Nemes, centrada nunha das figuras da Resistencia francesa. 'Coward', de Lukas Dhont, sobre dous soldados que atopan no teatro un refuxio na fronte da Primeira Guerra Mundial, pechará a programación do Teatro Principal. Os votos das últimas sesións do domingo tamén contarán para o Premio do Público, que se dará a coñecer o luns 23, unha vez completado o reconto.