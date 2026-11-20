A Cidade da Cultura reúne máis de 160 pezas de ourivería antiga na exposición 'A terra do ouro branco'
A mostra, que abriu este venres no Museo Centro Gaiás, reúne xoias prerromanas procedentes de 28 museos e institucións de catro países e poderá visitarse ata o 25 de abril de 2027
O Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura abriu este venres ao público a exposición 'A terra do ouro branco. Ourivería galaica na Europa do seu tempo', unha das maiores coleccións de ourivería antiga do noroeste peninsular, con máis de 160 pezas procedentes de 28 museos e institucións culturais de España, Portugal, Reino Unido e Dinamarca. A mostra percorre a evolución do traballo do ouro nas sociedades galaicas desde a prehistoria ata o contacto con Roma e poderá visitarse ata o 25 de abril de 2027.
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asistiu a inauguración e destacou o interese cultural da exposición nunha visita á mostra e sinalou que constitúe un atractivo para os visitantes e peregrinos que cheguen a Galicia nos meses previos ao Xacobeo 2027. "A ourivería tivo sempre un enorme valor en todos os sentidos e é tamén unha maneira de entender a nosa historia un pouco mellor", afirmou.
Organizada pola Xunta en colaboración co Instituto de Ciencias do Patrimonio (INCIPIT) do CSIC, a exposición reúne torques e outras xoias prerromanas, como diademas, arracadas, brazaletes e aros de cabelo, ademais de esculturas, ferramentas e obxectos relacionados co traballo do ouro. Algunhas das pezas teñen máis de 3.000 anos de antigüidade e varias delas nunca se exhibiran antes en España, mentres que outras regresan a Galicia tras pasar décadas en museos europeos.
O denominado ouro branco recibe este nome pola elevada presenza de prata mesturada co metal, segundo a denominación empregada polo xeógrafo grego Estrabón. Este recurso era abundante nun territorio que abranguía Galicia, o norte de Portugal ata o río Douro, Asturias e o occidente de Castela e León. O seu aproveitamento remóntase ás primeiras etapas da metalurxia prehistórica, hai uns 4.500 anos.
Comisariada por Xosé-Lois Armada, director do INCIPIT-CSIC, a mostra baséase nas investigacións arqueolóxicas máis recentes para explicar non só as técnicas de elaboración das xoias, senón tamén os seus usos sociais e rituais. O percorrido complétase con audiovisuais, ilustracións e animacións que permiten achegarse ao contexto no que se empregaban estas pezas.
A exposición aborda tamén a influencia da ourivería antiga ata a actualidade. Deseños prehistóricos como as espirais e os trísceles convertéronse en símbolos identitarios e seguen a servir de inspiración para artesáns contemporáneos. Ademais, os achados fortuítos e a busca de tesouros deron lugar a lendas e tradicións orais que tamén forman parte do patrimonio asociado ao ouro galaico.
Entre os elementos da mostra figura un arqueoplanetario, unha instalación que relaciona acontecementos astronómicos coa localización dalgúns dos conxuntos de ourivería antiga máis importantes de Europa, como o tesouro de Caldas de Reis.