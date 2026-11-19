Las unidades móviles de ADOS recorrerán Santiago y su entorno del 23 al 26 de noviembre para facilitar la donación de sangre

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) ha hecho un nuevo llamamiento a donar sangre en sus unidades móviles distribuidas por las cuatro provincias gallegas del 23 al 29 de noviembre.

En un comunicado, recuerda la importancia de donar sangre y, en concreto, incide en que son necesarias más de 400 donaciones cada día. Para eso, apela a hacerlo en alguna de las diez unidades móviles que recorren diariamente los ayuntamientos gallegos.

Para poder donar en la zona el día 23 habrá una unidad móvil en Milladoiro, concello de Ames, que estará colocada al lado del nuevo centro de salud (Travesía do Porto) de 9.30 a 14.30 horas y en horario de tarde desde las 15.30 hasta las 21.00 horas.

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Al día siguiente, martes 24, habrá dos unidades en Santiago de Compostela. Una de ellas estará ubicada en el campus vida, delante de la cafetería de la Facultad de Biología y Matemáticas, en horario de 9.30 a 14.30. Por otro lado, en el campus norte estará ubicada delante de la Facultad de Medicina, con el mismo horario de mañana, pero además estando por la tarde desde las 15.30 hasta las 21.00.

Además, el miércoles 25 volverá a ser posible donar sangre en el campus sur, delante de la Facultad de Derecho en horario de mañana y tarde. Y, finalmente, el jueves 26, la unidad se moverá a Fontiñas, donde estará ubicada en Área Central frente a la cabina de información.

Ese mismo día también habrá una unidad en el concello de O Pino, en este caso únicamente en horario de tarde, y ubicada frente al concello, concretamente en el aparcamiento.