El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, participó este jueves en la inauguración del Congreso de Salud Cardíaca en la Eurorregión Xunta

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha participado este jueves en la inauguración del Congreso de Salud Cardíaca en la Eurorregión Mejoras para vivir 100 años, un encuentro en el que ha reivindicado la importancia del proyecto New Heart y la del Rexistro Galego de Persoas Centenarias de Galicia (Regace), para poder avanzar hacia una sanidad "más preventiva, personalizada y adaptada" a una sociedad más longeva.

Durante esta jornada, la Ciudad de la Cultura acoge a especialistas del ámbito de la cardiología para abordar los retos que comparten Galicia y Portugal en este ámbito.

A este respecto, el responsable sanitario ha recordado que las enfermedades cardiovasculares continúan siendo una de las principales causas de mortalidad, situándose en 2023 como la primera causa de fallecimiento entre las mujeres y la segunda entre los hombres en Galicia.

Gómez Caamaño ha destacado el valor de proyectos como New Heart que, dotado con un presupuesto de 2,7 millones de euros, "permiten compartir conocimiento, desarrollar herramientas diagnósticas avanzadas y mejorar la atención sanitaria en territorios caracterizados por el envejecimiento y la dispersión demográfica".

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La prevención de este tipo de enfermedades, ha apuntado, debe comenzar desde la propia atención primaria, identificando de forma precoz sus factores de riesgo, al tiempo que se promueven los hábitos saludables.

En el transcurso de su intervención, el conselleiro de Sanidade ha incidido en la realidad demográfica de la comunidad, un territorio que registra una población longeva con casi 1.800 personas centenarias y cuya esperanza de vida supera los 86 años en mujeres y los 81 en el caso de los hombres.

Según ha explicado, este hecho representa una oportunidad para estudiar los factores biológicos, ambientales y de estilo de vida que influyen en la longevidad.

Por este motivo, ha señalado, la Xunta creó el pasado mes de octubre el Rexistro Galego de Persoas Centenarias de Galicia (Regace). El sistema de recogida de datos de personas centenarias ya está integrado con IANUS y, antes de que acabe el año, estará a disposición de los profesionales.

El conselleiro también se ha referido a las ayudas que se convocarán el próximo año para que los ayuntamientos instalen desfibriladores externos en las vías públicas, para avanzar hacia una Galicia "cardioprotegida".

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Gómez Caamaño ha concluido su intervención felicitando al Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), a los coordinadores del proyecto -los doctores José Ramón González Juanatey y Ricardo Fontes-Carvalho- y a todas las entidades participantes.

La investigación, "esencial" para Pedro Blanco

Por su parte, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha situado la apuesta por la investigación y el fortalecimiento de la sanidad pública como piezas "esenciales" para lograr una salud mejor.

En su intervención, Pedro Blanco ha felicitado a los impulsores del proyecto, "que sitúa a la Eurorregión, una vez más, en un lugar de referencia".

En ese sentido, el delegado ha destacado que la cooperación entre Galicia y Portugal tiene "un enorme valor por la proximidad geográfica y cultural entre ambos países". "Cuando hablamos de salud no existen fronteras", ha defendido.

"En Galicia, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte. Un dato que nos recuerda que tenemos mucho trabajo por delante y que debemos abordar este problema desde una perspectiva integral", ha señalado, insistiendo en la necesidad de seguir mejorando los servicios públicos y dotando a los profesionales de más recursos "porque cada avance es una vida".