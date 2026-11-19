El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, acompañó a la delegación japonesa de Wakayama durante su visita al Centro Internacional de Acollida ao Peregrino de Santiago Xunta

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha acompañado al gobernador de la prefectura japonesa de Wakayama y a los miembros de su delegación en una visita al centro internacional de acogida al peregrino de Santiago, donde conocieron de primera mano el modelo público de atención a los peregrinos de Galicia.

El encuentro se enmarca, según la Xunta, en las relaciones de cooperación entre ambos países, "unidos por la tradición de las peregrinaciones y por los valores culturales y espirituales que representan sus principales itinerarios: el Camino de Santiago y el Kumano Kodo".

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Durante la visita, Merelles mostró a la delegación japonesa el funcionamiento del sistema público de gestión del Camino de Santiago y recursos y servicios habilitados para garantizar la atención y la acogida de peregrinos.

Los representantes de Wakayama recorrieron las instalaciones del centro y conocieron el procedimiento de acreditación y entrega de la 'compostela', certificado que reconoce la realización de la peregrinación a Santiago.