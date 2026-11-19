El Concello de Santiago sostiene que la senda ciclista inaugurada en agosto que lo conecta con Milladoiro presenta deficiencias que podrían comprometer la seguridad Concello de Santiago

El Concello de Santiago ha trasladado a la Xunta una serie de deficiencias que, según sostiene, presenta la senda ciclista que conecta la capital gallega con O Milladoiro (Ames), inaugurada el pasado mes de agosto. El Gobierno local asegura que ha remitido una comunicación a la Axencia Galega de Infraestruturas para solicitar que evalúe los problemas detectados y adopte las medidas necesarias para corregirlos.

Según informa el Concello en una nota de prensa, algunas de estas incidencias podrían comprometer la seguridad de ciclistas y peatones. Entre ellas, señala el deterioro del pavimento en la zona de las piscinas de Sar y el mal estado del firme en el aparcamiento situado a la altura del número 74 de la rúa de Sar.

El Gobierno local también apunta a problemas de drenaje. En concreto, asegura que faltan rejillas en la entrada del túnel en dirección a O Milladoiro y que existen deficiencias en la canalización y evacuación de aguas, que provocarían escorrentías y arrastres de material sobre el trazado. En la zona de A Cruxeira, añade, estas circunstancias pueden dificultar el tránsito.

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La nota municipal recoge asimismo que la maleza invade varios puntos de la senda y reduce su anchura útil en algunos tramos. A esto suma la presencia de papeleras llenas, que, según el Concello, evidencia la falta de limpieza y recogida habitual de residuos.

En cuanto al alumbrado, el Gobierno local afirma que algunas luminarias no funcionan y que hay tramos de la zona de las piscinas de Sar que carecen de iluminación durante la noche.

Por último, el Concello señala deficiencias en tres puntos de herramientas para el mantenimiento de bicicletas: el soporte de la rúa da Decoita, a la altura del número 30, estaría obstruido; la bomba de aire de la rúa Clara Campoamor, averiada; y el equipamiento situado en el número 74 de la rúa de Sar, mal anclado.