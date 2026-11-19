El seleccionador español, Luis de la Fuente, y el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, participaron en la recepción institucional de la Copa del Mundo en el Pazo de Raxoi EFE/ Lavandeira Jr

El trofeo de la Copa del Mundo ha llegado a Santiago de Compostela este 19 de noviembre, cuando se cumplen cuatro meses de la victoria de España en el Mundial de fútbol masculino contra Argentina el 19 de julio, en el marco de unos actos en los que el trofeo estará expuesto al público en la Cidade da Cultura durante este viernes y sábado. Precisamente, fue del aeropuerto de Rosalía de Castro-Lavacolla de donde salió en su día la Selección rumbo al Mundial de Estados Unidos para ganar la segunda estrella.

"Todavía hay cosas por hacer, lo mejor está por llegar y juntos pelearemos de nuevo por objetivos tan importantes como es este", ha afirmado el seleccionador, Luis de la Fuente, en el acto institucional en el Pazo de Raxoi, junto al presidente la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, antes de realizar la ofrenda al Apóstol en la Catedral a poco más de un mes de que comience el Xacobeo 2027.

En su intervención en la sede de la Xunta en Raxoi, De la Fuente ha mostrado su agradecimiento a Compostela y "a toda Galicia". Pone en valor el recibimiento que están teniendo "en todos los lugares de España" a los que llevan el trofeo en el marco de la exposición 'Reyes del Mundo'. "Esto es un éxito de todo un país, toda una nación volcada con su selección", incide. "Eso a nosotros nos ha dado muchísima fuerza", agrega el seleccionador.

Mientras, Rafael Louzán ha brindado este trofeo a "todo el fútbol de Galicia" y ha destacado la "ilusión desbordante en Galicia", en una jornada en la que varias personas que se encontraban en la Praza do Obradoiro se han sacado fotos con Luis de la Fuente. Destaca que para él es "muy emotivo y tremendamente especial" estar en su tierra con el trofeo.

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El presidente de la RFEF ha remarcado la importancia de hacer la ofrenda al Apóstol, como "patrón de España", y ha recordado cómo "salió de aquí esa ilusión" al partir de la capital de Galicia la delegación de la Selección con 120 personas a Nashville. Subraya que la Selección "hoy es el símbolo que más une a este país".

Vísperas del Xacobeo

En este acto, el presidente de la Xunta ha resaltado cómo el Mundial "unió" a España: "Nos hizo vibrar como una sola fuerza". Asimismo, ha agradecido que el trofeo llegue a Compostela en "vísperas del Xacobeo".

Tras mostrar su "admiración" por la "forma de ser" del seleccionador y sus "valores auténticos", Alfonso Rueda ha mostrado su deseo de que España gane un tercer Mundial masculino en 2030 y vuelvan a traerlo a Santiago, antes del siguiente Xacobeo 2032. Igualmente, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha dicho que este es uno "de los días de más emoción" por el recibimiento de la Copa del Mundo y ha puesto valor la "admiración por Galicia" que tiene Luis de la Fuente.

En esta cita también han participado los presidentes de Deportivo da Coruña y Celta de Vigo, Juan Carlos Escotet y Marián Mouriño, quien han departido en conversación privada durante varios minutos mientras esperaban al inicio del acto.

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Acto por la tarde en el Fontes do Sar

Por su parte, el presidente de la Real Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto, ha resaltado el "día grande para Galicia" de esta recepción. Asimismo, subraya que el fútbol gallego se ha "volcado" para el acto previsto para esta tarde en el Multiusos Fontes do Sar (17.00 horas), en donde habrá más de 7.000 niños de un centenar de clubes base, para quienes irá "un trocito" de esa copa.

En el acto de esta tarde estará el futbolista compostelano Borja Iglesias, uno de los componentes de la Selección española que ganó el Mundial.

Exposición de la Copa del Mundo

El edificio CINC de la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela acogerá los días 20 y 21 de noviembre, viernes y sábado (de 10.00 a 20.00 horas), la exposición que incluye el trofeo de la Copa del Mundo conquistada por la selección española de fútbol masculino.

Para acceder a la exposición, por estricto orden de llegada al edificio CINC, los visitantes se tendrán que registrar siguiendo las instrucciones in situ de la organización de la RFEF en el propio acceso. Este registro dará acceso al ticket de entrada a la exposición. No se va a habilitar un registro previo y la RFEF informa que ese ticket no dará prioridad de acceso.