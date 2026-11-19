Bienal Estatal de Circo

Santiago de Compostela se convertirá desde el próximo lunes 23 de noviembre en punto de encuentro del circo estatal con la celebración de BEC! – Bienal Estatal de Circo, que inaugurará su primera edición fuera de Madrid a las 17:30 horas en el Salón Teatro. El acto contará con la asistencia de representantes del Ministerio de Cultura, la Xunta de Galicia, el Concello de Santiago y profesionales del sector.

Entre las autoridades confirmadas figuran Anxo M. Lorenzo Suárez, director xeral de Cultura de la Xunta de Galicia, y Javier Monsalve Iglesias, director general de Artes Escénicas y Música del Ministerio de Cultura. También está prevista la presencia de representantes municipales, de Paula Gutiérrez, presidenta de CircoRED, y de la Asociación de Profesionales de Circo de Galicia (APCG).

La inauguración dará comienzo a cuatro jornadas de programación artística y profesional que se desarrollarán hasta el jueves 26 de noviembre en tres escenarios compostelanos: la Cidade da Cultura de Galicia, el Teatro Principal y el Salón Teatro.

Dos espectáculos abrirán la programación

Tras el acto inaugural, la actividad arrancará el lunes con dos propuestas escénicas. A las 18:00 horas, el Salón Teatro acogerá Metábasis, de la compañía LaEle, mientras que a las 20:00 horas el Teatro Principal recibirá Serena, de Circ Bover.

Los espectáculos programados en el Salón Teatro y el Teatro Principal durante las tres tardes de la Bienal estarán abiertos al público general, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

La programación continuará el martes 24 con diferentes propuestas de creación y exhibición, entre ellas los trabajos en proceso Afany, de Lo Mul (Amer Kabbani), y Que me quiten lo bailao, de Sophia y Elena. También se presentarán Naufragio, de la compañía Labsurda, y el showcase Escorça, de Cía. Marc Bosch, en el Salón Teatro, además de Siku, de Cía. Jessica Arpin, en el Teatro Principal.

El miércoles 25 será el turno de nuevos proyectos en desarrollo, como Proyecto Amasijo, de Miguel Frutos; Punto Nemo, de Cía. Er(R)ata; y 72 horas, de Cía. Caí. La jornada incluirá también el espectáculo RAR, de Balusca, en el Salón Teatro, y Ni fú, ni fá, de Cía. La Buffa, en el Teatro Principal, donde se celebrará además la entrega de los III Premios CircoRED.

La Bienal concluirá el jueves 26 con una visita a CircoNove y cinco showcases en la Cidade da Cultura: Insània, de CiaCaïda Circ; Sen patrón, de Pistacatro Productora; Circo Cambuche, de Henriko; Mahâra, de Bucraá Circus; y Grotte, de Sirio Rubio. La despedida tendrá lugar con un vermú y la actividad "Punto de encuentro: hoy nos conocemos", de Luis Lozano.

Un espacio para impulsar el circo contemporáneo

BEC! nace como evolución de Circo Presente Continuo y apuesta por un modelo descentralizado, con una mayor conexión entre el sector profesional y los distintos territorios. Su llegada a Santiago supone la primera celebración de la Bienal fuera de Madrid.

A lo largo de cuatro días, el encuentro reunirá ocho espectáculos, seis showcases, cinco trabajos en proceso (work in progress), ocho presentaciones de proyectos (pitchings) y seis iniciativas sectoriales. La programación artística se completará con actividades profesionales dirigidas a artistas, compañías, programadores, distribuidores e instituciones, con espacios de reflexión, intercambio y colaboración. La cita compostelana se prolongará además con otras iniciativas vinculadas al sector. A partir del jueves 26 se celebrará D10! – Encuentro de Formación e Innovación en Circo, organizado por Pistacatro, que alcanza su undécima edición. Asimismo, los días 27 y 28 de noviembre Santiago acogerá dos espectáculos de Circo Escena 2026, una iniciativa promovida por la Dirección General de Artes Escénicas y Música, La Red Española de Teatros y CircoRED.

La Bienal cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Artes Escénicas y Música; de la Xunta de Galicia, mediante la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude; y del Concello de Santiago, a través de Compostela Cultura. También colabora la Asociación de Profesionales de Circo de Galicia.

CircoRED, organizadora del encuentro, es la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Circo de España. Agrupa a 13 de las 17 comunidades y regiones del Estado y reúne a más de 850 profesionales con el objetivo de fortalecer el ecosistema del circo contemporáneo.