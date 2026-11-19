Un investigador da USC, único dunha universidade galega entre os máis citados do mundo
Álvaro Goyanes repite no ranking Highly Cited Researchers 2026 de Clarivate, que recoñece a 6.802 investigadores de 62 países pola influencia das súas publicacións científicas
O profesor Álvaro Goyanes, do departamento de Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica da Facultade de Farmacia e membro do Instituto de Materiais da USC (iMATUS), aparece novamente no Highly Cited Researchers 2026, a listaxe que elabora anualmente o grupo Web of Science coas persoas investigadoras que no mundo teñen unha influencia destacada no seu ámbito científico. Goyanes é o único dunha universidade galega que figura neste ranking.
Este ano, Clarivate destacou como ‘investigador altamente citado’ un total de 6.802 persoas de 62 países. Concretamente na área do profesor Goyanes (Farmacoloxía e Toxicoloxía), xunto a el só figuran outras 125 persoas.
Para elaborar a edición de 2026, o Instituto de Información Científica (ISI) de Clarivate analizou as publicacións de 2015 a 2025 indexadas na Web of Science Core Collection. A selección realizada parte das persoas que asinaron varios traballos situados entre o 1 % máis citado do seu campo e ano de publicación.
Clarivate combina os indicadores de citación coa revisión cualitativa de especialistas. Na edición de 2026, aplicou filtros axustados a cada disciplina para detectar autocitacións excesivas, volumes de publicación excepcionalmente altos e patróns anómalos de publicación ou citación.