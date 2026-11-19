Representantes de las administraciones local, autonómica y estatal participaron este jueves en la inauguración de la nueva sede de la Fundación Secretariado Gitano Concello de Ames

La Fundación Secretariado Gitano cuenta desde este jueves con una nueva sede en Santiago de Compostela. Las instalaciones, situadas en la rúa das Fontiñas, fueron inauguradas en un acto que reunió a representantes de las administraciones local, autonómica y estatal, además de miembros de la propia entidad, que trabaja en la promoción de la igualdad de oportunidades y la inclusión social del pueblo gitano.

En la inauguración participaron la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; la primera teniente de alcaldesa, María Rozas; el alcalde de Ames, Blas García; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; y la conselleira de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez, acompañada por el director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado, entre otros representantes institucionales.

Durante el acto, Sanmartín definió Santiago como un municipio de acogida y reivindicó la larga vinculación de la comunidad gitana con la ciudad. La alcaldesa destacó el trabajo desarrollado durante décadas por la Fundación y trasladó el compromiso del Concello para seguir colaborando con la entidad. En concreto, recordó el programa Promociona, que cuenta con apoyo municipal y está dirigido a combatir el abandono escolar.

La regidora incidió en el papel de la educación como herramienta de transformación social y puso como ejemplo a los jóvenes que han completado estudios superiores y alcanzado sus objetivos profesionales, convirtiéndose en referentes para las nuevas generaciones. También aludió a la doble discriminación que sufren las mujeres gitanas.

Santiago tendrá tres jornadas de donación de sangre en sus campus universitarios y otra en Fontiñas Más información

Por su parte, el alcalde de Ames destacó la importancia de la colaboración entre las administraciones y las entidades sociales para garantizar el acceso a la educación, el empleo y la vivienda. Blas García defendió también la necesidad de escuchar a la población gitana y contar con su participación en el diseño de las iniciativas que le afectan.

La conselleira Ángeles Vázquez valoró la apertura de la sede como una muestra del crecimiento y la consolidación del proyecto de la Fundación. Asimismo, puso en valor su trayectoria en la integración social y laboral y señaló que sus programas han contribuido a mejorar las condiciones de vida de numerosas familias. Vázquez recordó también la concesión a la entidad, en 2023, de la medalla Emilia Pardo Bazán por su trabajo en favor de la igualdad de las mujeres gitanas.

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, destacó el arraigo de la comunidad gitana en Galicia y su contribución a la historia y la cultura gallegas.

La nueva sede permitirá reforzar la presencia de la Fundación en Santiago y su entorno y ofrecerá un espacio de atención y encuentro para las familias, las entidades sociales y las administraciones. Su trabajo se centra, entre otros ámbitos, en facilitar el acceso a la educación, el empleo y la vivienda, combatir la discriminación y promover los derechos de las mujeres gitanas.