Bomberos de Santiago Salseo USC

Pasadas las 01.30 horas de esta madrugada, el 112 registró otro incendio en Santiago, después de que varias personas avisasen de que habían escuchado un ruido fuerte y estaba ardiendo un bajo.

Al parecer, se trataba de un bajo comercial y los bomberos indicaron que había ardido bastante material que allí se encontraba.

Por su parte, el 061-Galicia indicó que fueron atendidas dos personas, de 90 y 64 años.