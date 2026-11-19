O Consorcio de Santiago adxudica por 49.700 euros a restauración de dúas portas da igrexa de Conxo
A intervención permitirá reparar a entrada principal do templo e a porta interior da Capela do Cristo, afectadas polo uso e o paso do tempo
O Consorcio de Santiago adxudicou á empresa Vicente de la Fuente, S.L. as obras de restauración da porta principal de acceso á igrexa de Santa María de Conxo e da porta interior de acceso á Capela do Cristo, por un importe de 49.734,15 euros, IVE incluído.
A intervención ten como obxectivo garantir a conservación de dous elementos singulares deste conxunto patrimonial, afectados polo paso do tempo, o uso continuado e as condicións ambientais.
Na porta principal da igrexa, os traballos permitirán corrixir os desaxustes que dificultan a apertura, reparar os elementos de madeira deteriorados e restaurar as ferraxes e pezas de forxa, conservando os materiais orixinais e mellorando as súas condicións funcionais e de conservación.
Pola súa banda, na porta interior de acceso á Capela do Cristo recuperarase a parte inferior do cerramento, afectada polas modificacións realizadas no pavimento durante intervencións anteriores. Para iso, incorporaranse novos elementos de madeira de castiñeiro e repararanse as pezas danadas.
As portas retiraranse para a súa restauración en taller e, unha vez rematados os traballos, volverán colocarse nos seus respectivos accesos.