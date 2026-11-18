Los autores del estudio advierten que llegar a un gran número de jóvenes no garantiza que se esté cumpliendo con la función del servicio Novos Medios

Un equipo de investigación de la Universidade de Santiago (USC) ha analizado cómo los medios públicos belgas intentan acercar la actualidad informativa a los adolescentes a través de redes sociales como TikTok e Instagram. El estudio, publicado en la revista internacional Journalism Studies, compara las estrategias de las radiotelevisiones RTBF y VRT y concluye que ambas consiguen hacer las noticias más próximas y comprensibles para el público joven, aunque se enfrentan al desafío de mantener su independencia editorial en plataformas comerciales.

La investigación está firmada por Juan Manuel Prieto-Arosa y José Miguel Túñez-López, integrantes del PSM Research Team del grupo Novos Medios de la USC, junto con Jose Moriano, de la Universidad CEU San Pablo. Para el trabajo realizaron 13 entrevistas a profesionales y responsables de las dos organizaciones belgas, dirigidas principalmente a adolescentes de entre 12 y 17 años.

El análisis identifica dos modelos distintos. La radiotelevisión francófona RTBF adapta los contenidos informativos al lenguaje y los formatos de las redes sociales, con vídeos breves, recursos visuales y explicaciones accesibles. La flamenca VRT, por su parte, apuesta por una relación más participativa con los adolescentes e incorpora sus preguntas e inquietudes a la selección de temas y a la elaboración de las noticias.

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El artículo plantea así el denominado "paradoxo do servizo público": los medios públicos necesitan recurrir a plataformas privadas para conectar con las nuevas generaciones, pero esa dependencia puede limitar su autonomía. Los algoritmos condicionan la visibilidad y distribución de los contenidos y pueden influir también en las dinámicas de producción informativa.

Los autores advierten de que llegar a un gran número de jóvenes no garantiza por sí solo que se esté cumpliendo la función de servicio público. Por ello, consideran necesario evaluar también aspectos como la comprensión de las noticias, la confianza, la alfabetización mediática y la participación cívica.

El estudio concluye que el reto no consiste únicamente en estar presente en las redes sociales, sino en aprovechar sus posibilidades sin renunciar a principios como la independencia, el pluralismo y la diversidad de voces.