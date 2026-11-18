El instituto Xelmírez II de Santiago fue uno de los centros educativos gallegos desalojados este miércoles tras recibir una amenaza de bomba por correo electrónico, que resultó ser falsa

Una cantidad aún por determinar de centros educativos de toda Galicia han tenido que ser desalojados este miércoles después de recibir amenazas de bomba que tras las comprobaciones policiales efectuadas resultaron ser falsas.

Según informan a EFE fuentes de la Policía Nacional, en la mañana de hoy se produjo un envío masivo, todavía sin aclarar, de correos electrónicos a colegios e institutos gallegos que incluían amenazas de bomba, a raíz de los cuales se activaron los protocolos de seguridad correspondientes.

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Ni la Policía Nacional ni la Xunta de Galicia han podido establecer hasta el momento un número aproximado de colegios e institutos afectados, aunque las fuerzas de seguridad refieren que se ha tratado de una actuación que ha implicado centros de toda la comunidad.

El Ayuntamiento de Santiago de Compostela ha confirmado que en la capital gallega fue necesario evacuar el instituto de educación secundaria Xelmírez II; aunque exponen que, por el momento, no han recibido avisos de más incidentes similares.

Varios de estos centros educativos serán usados también como colegios electorales en los comicios generales del próximo 29 de noviembre.