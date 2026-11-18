Santiago reúne desde este miércoles a especialistas en láseres ultrarrápidos en un congreso internacional de la USC
El encuentro, que se celebra hasta el viernes en el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, aborda las aplicaciones de esta tecnología
A sexta edición de Ultrafast Science and Technology Spain 2026 botou a andar este mércores 18 na USC. O foro que se estende ata o venres 20 reúne persoal investigador e empresas cuxas áreas de desenvolvemento, innovación e investigación atópanse vinculadas ao ámbito dos láseres ultrarrápidos e ás súas aplicacións na Física, a Química, a Medicina ou a Ciencia dos Materiais.
A sede do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) acolleu a sesión de apertura presidida pola reitora da USC, Rosa M. Crujeiras, quen lembrou que encontros como este “permiten que o noso estudantado vexa a ciencia mentres se está a construír, e recórdanos que investir no coñecemento básico é investir no futuro”.
Nesta mesma liña se pronunciou a catedrática da USC e presidenta do comité local organizador do Congreso USTS 2026, Maite Flores Arias, quen destacou a relevancia dun foro no que se promoverá a colaboración nos ámbitos do procesado ultrarrápido de materiais, a química e a dinámica molecular, a biofísica, a aceleración de partículas, a física de plasmas e a ciencia e tecnoloxía cuánticas.
Tamén interviñeron no acto inaugural José Alberto Díez de Castro, secretario xeral de Universidades da Xunta de Galicia; e Crina Cojocaru, presidenta do Grupo Especializado de Láseres Ultrarrápidos da Real Sociedad Española de Física, entidade impulsora do evento.
O foro está organizado tamén polo IGFAE e polo Instituto de Materiais (iMATUS) da USC coa colaboración da Sociedad Española de Óptica, o Centro de Láseres Pulsados e a Asociación Científica de Óptica e Fotónica de Santiago.