Os Premios Educacompostela recoñecen tres proxectos didácticos sobre lingua galega, migracións e feminismo
'Vitamina G', de Mariña Lema Blanco, acadou o primeiro premio, dotado con 1.500 euros. O Concello de Santiago entregou os galardóns nunha gala no Salón Vermello
O Salón Vermello acolleu a tarde de onte a gala de entrega da XVII edición dos Premios Educacompostela, cos que o Concello de Santiago recoñece o desenvolvemento de materiais didácticos en prol da innovación, da calidade educativa e da renovación pedagóxica, en colaboración con Nova Escola Galega.
Na súa intervención, a alcaldesa, Goretti Sanmartín, defendeu a necesidade desta convocatoria municipal que cumpre xa dezasete edicións para “premiar un sector e unha profesión con moito menos recoñecemento social do que debera”. En consecuencia, reivindicou a importancia do ensino e da innovación pedagóxica para a transformación social e o estímulo en cuestións coma a igualdade, a formación do espírito crítico, o gusto pola lectura, as vocacións científicas, o coidado do medio, o respecto polo patrimonio, a defensa da diversidade lingüística, o pacifismo, a resolución dialogada dos conflitos ou a aposta por unha sociedade inclusiva.
Mariña Lema Blanco acadou o primeiro premio, dotado con 1.500 euros, polo traballo “Vitamina G”. O xurado subliñou que se trata dun proxecto de dinamización da lingua que xurdiu nun contexto urbano co fin de estender a lingua galega entre o alumnado, familias e comunidade escolar a través de recursos audiovisuais nos que o alumnado é o propio protagonista.
María Isabel González Piñeiro foi merecedora do segundo premio, con 1.200 euros de dotación, polo traballo “Migrantes: relatos, historias e entrevistas". Este é un material didáctico elaborado no contexto dun proxecto educativo sobre as migracións para 3º da ESO na materia de Xeografía e Historia.
Ás do Social Cooperativa Galega Avezar gañou o terceiro premio, cun importe de 900 euros, polo traballo ”Feminismos no tempo”. O xurado destaca a xustificación da proposta, xa que está motivado por unha necesidade clara: a ausencia de materiais pedagóxicos que combinen tres dimensións fundamentais nun só recurso a perspectiva feminista, o uso da lingua galega e o dinamismo motivador.