El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y los responsables de las tres universidades públicas gallegas firmaron este martes un convenio de 60.000 euros Xunta

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, junto con las rectoras de la USC, Rosa Crujeiras, Vigo, Carmen García Mateo, y A Coruña, Ricardo Cao, han firmado un convenio de colaboración para reforzar el acompañamiento psicológico a los estudiantes. Este acuerdo, dotado con 60.000 euros, da continuidad al ya firmado en 2025, un año en el que los dispositivos de acompañamiento psicológico de las universidades públicas gallegas atendieron a 370 alumnos.

En el acto de firma, Antonio Gómez Caamaño ha situado la salud mental como asunto prioritario para el Gobierno gallego y ha celebrado la implicación también de las tres universidades públicas gallegas en esta materia.

Gómez Caamaño ha recordado que el primer paso de la colaboración en este campo permitió la elaboración el año pasado de un protocolo común de acompañamiento psicológico, que este 2026 afrontará su implantación y evaluación.

A través de esta cooperación, el Sergas y las tres universidades públicas Galicia se adelantan a la disposición de los mecanismos de atención psicológica que exige el nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario. Esa normativa reconoce expresamente el derecho del alumnado a la atención psicológica gratuita y accesible y a la coordinación con los servicios públicos de salud, así como el deber la disponer con un protocolo de estas características.

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El objetivo, ha recordado Caamaño, es que el estudiantado "pueda acceder a una atención psicológica próxima y que exista una coordinación efectiva con los recursos sanitarios cuando precisen una atención especializada".

La universitaria, ha reconocido el conselleiro, "es una etapa de importantes cambios personales, académicos y vitales" y un momento en el que "pueden aparecer situaciones de vulnerabilidad emocional, ansiedad u otras dificultades que, si no si detectan y abordan a tiempo, pueden afectar al bienestar y al desarrollo personal de los estudiantes".

Frente "a respuestas aisladas", Gómez Caamaño ha agradecido la colaboración de las universidades gallegas para "reforzar los programas de prevención de suicidio y la coordinación entre los dispositivos asistenciales", en línea de lo establecido en el Plan estratégico de salud mental de Galicia 2026-2030.

Un aspecto "fundamental"

En el caso de la Universidade de Santiago, su rectora, Rosa Crujeiras, ha explicado que el servicio de atención psicológica atendió desde su puesta en marcha, en el año 2021, a un total de 655 personas, de las que cerca de un centenar fueron derivadas al sistema de salud, y realizó más de 4.600 intervenciones.

En los últimos años, ha explicado la rectora, se ha detectado "un incremento" de la demanda, en parte porque "también hay una mayor difusión" por parte de la institución. En este momento hay trabajando dos personas a tiempo completo en el servicio, una en Lugo y otra en Santiago, y la lista de espera para empezar consulta es de 85 personas.

Rosa Crujeiras ha explicado que para las universidades gallegas "el bienestar psicológico de su estudiantado es fundamental" para "desarrollar su actividad académica en las mejores condiciones y también facilitar su integración sociolaboral". "Es fundamental que nuestros estudiantes tengan un lugar al que acudir ante cualquier problema y que sepan que la institución a la que van a desarrollar sus estudios universitarios puede acompañarlos en su proceso académico", ha apostillado.