Santiago avanza para desbloquear a situación do polígono industrial da Sionlla
O Concello e Xestur constituirán unha mesa técnica cos propietarios para concretar o custo das reparacións do alumeado público e da rede viaria, estimado nuns 800.000 euros
O concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, participou esta mañá na xuntanza do Concello de Santiago e Xestión do Solo de Galicia-Xestur -representada polo seu xerente, Diego Toja García- cos propietarios de parcelas con aproveitamento lucrativo do polígono da Sionlla para dar conta do protocolo asinado por ambas administracións.
Iago Lestegás destacou ante os propietarios a importancia deste protocolo asinado o 6 de novembro para “desbloquear a situación anómala” provocada polo facto de non se ter constituído, once anos despois da recepción das obras de urbanización en 2015, a Entidade Urbanística de Conservación (EUC) prevista no Proxecto Sectorial aprobado en 2007.
O concelleiro destacou o convencemento compartido, por parte do Concello e de Xestur, da necesidade dunha “solución ordenada, realista, negociada e estable” á actual situación do polígono. Do mesmo modo, Concello e Xestur coinciden na necesidade de constituír a EUC e determinar as obrigas que cada parte debe asumir.
O protocolo, asinado tras meses de diálogo, establece un marco de colaboración entre o Concello e Xestur e suxire un posible esquema de solución tripartita que inclúa tamén os propietarios de parcelas con aproveitamento lucrativo. Non obstante, prevé a constitución dunha mesa técnica de traballo que determirá os gastos exactos que son necesarios para poñer a punto o polígono e proporá unha distribución xusta. Será un convenio asinado por todas as partes o que estableza importes e repartos concretos en base á análise da mesa técnica.
Mesa técnica de traballo
O protocolo asinado prevé na súa cláusula 4ª a constitución desta mesa técnica de traballo no prazo de 20 días hábiles após a sinatura. Na reunión desta mañá, os propietarios das parcelas con aproveitamento lucrativo tiveron a oportunidade de designar as dúas persoas que os representarán nesta mesa, onde tamén estarán presentes Concello e Xestur. Os traballos técnicos, xurídicos e económicos desenvolvidos pola mesa permitirán trasladar unha proposta final aos propietarios, constituír a EUC e formalizar o convenio.
“Nesta xuntanza quedou clara a vontade de todas as partes de resolver esta situación canto antes”, sinalou Iago Lestégas ao remate. O Concello estima un custo aproximado de 800.000 € para a reparación do alumeado público e da rede viaria.