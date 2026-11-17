A Real Filharmonía pon música en directo a unha película de Buster Keaton en Cineuropa
A orquestra ofrecerá dúas sesións de 'O maquinista da Xeneral' os días 19 e 20 de novembro no Auditorio de Galicia, baixo a dirección de Timothy Brock
A Real Filharmonía de Galicia regresa a Cineuropa cunha das citas máis especiais da súa colaboración co festival: unha experiencia na que o cinema e a música en directo se fundirán no escenario do Auditorio de Galicia. Nesta ocasión, a orquestra porá banda sonora a “O maquinista da Xeneral” (The General, 1926), a célebre comedia de Buster Keaton e Clyde Bruckman, nunha proposta que permitirá ao público redescubrir toda a forza expresiva do cinema mudo a través da interpretación musical en vivo.
As dúas sesións terán lugar o xoves 19 e o venres 20 de novembro, ambas ás 20.00 horas, coa dirección de Timothy Brock, que regresa a Santiago para poñerse á fronte da formación e dirixir a partitura que el mesmo compuxo en 2005 para acompañar esta obra mestra do cinema. As funcións forman parte de distintas modalidades de abono da orquestra: a do xoves está incluída no abono anual da Real Filharmonía de Galicia, mentres que a do venres pertence ao abono do ciclo (EN)FOCO Xacobeo.
Unha banda sonora para recuperar o son dos anos vinte
O reto de compoñer música para “O maquinista da Xeneral" non era menor. Como sucedía con frecuencia no cinema daquela época, Buster Keaton non deixou indicacións musicais precisas para acompañar a proxección. Timothy Brock decidiu crear unha partitura completamente nova, inspirada no universo sonoro dos anos vinte e construída a partir de himnos, foxtrots, valses e outras composicións conservadas en arquivos históricos.
O propósito do compositor foi imaxinar como podería soar a película en 1926, trasladando á orquestra toda a tensión, o humor e a vertixe das espectaculares persecucións ferroviarias que vertebran o relato. Para iso, tamén recuperou os xeitos interpretativos propios da época, cos seus ataques, articulacións e ornamentacións características, nun traballo que devolve á música unha linguaxe sonora hoxe practicamente desaparecida.