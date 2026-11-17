Fly2Galicia mantiene su programación de vuelos chárter desde el aeropuerto de Santiago para los días 1, 2 y 3 de diciembre, con destinos como Bruselas, Milán, Venecia, Praga y Múnich Fly2Galicia

La turoperadora Fly2Galicia asegura que "están garantizados todos" sus vuelos chárter con salida y llegada desde Santiago programados a partir del 1 de diciembre, que operará la compañía portuguesa White Airways con solo un avión.

Según explican fuentes de Fly2Galicia a Europa Press, el acuerdo con White Airway incluye un Airbus A320 para todos los vuelos, en lo que señala como una operativa "bastante normal" en el proceder de las aerolíneas. Resalta que tiene "un margen de tiempo más elevado que otras compañías, en torno a 50 minutos, para que si hubiese algún retraso, ir recuperando a lo largo del día".

Señala que hay "una buena organización" por la que tan solo será necesario un avión, si bien "es un plan de negocio que comienza así" y "en función de la demanda poder ir ampliando" en el futuro. El pasado lunes, la aerolínea rumana Flyyo anunció que no va a operar los vuelos de Fly2Galcia por falta de pagos. Sin embargo, Fly2Galicia explica que en las últimas semanas observó "falta de transparencia y que no había diligencias en determinados procesos" por parte de Flyyo "para que todo el operativo estuviese en funcionamiento el día 1 de diciembre", ante lo cual se decidió cancelar el contrato.

Así, remarca que Fly2Galicia ya ha mandado una comunicación a todos los pasajeros con reserva "para indicarles que solo hay un cambio de código al cambiar de compañía, pero el número de vuelo es todo igual".

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Además, apunta a la "mejora operativa" de que los centros de mantenimiento de White Airways en Portalegre (Portugal) y Madrid respecto a la opción original de la rumana Flyyo, que "estaba a 3.000 kilómetros".

Fly2Galicia resalta que emplea la fórmula 'wet lease' o ACMI, que "es bastante habitual" en la aviación comercial, por la cual la comercializadora de vuelos contrata a una compañía aérea (White Airways), titular de las aeronaves, su mantenimiento y tripulación, con certificado de operador aéreo, para complementar sus capacidades y lanzar nuevas conexiones aéreas al mercado. Fly2Galicia es la titular de todas las operaciones comerciales, del desarrollo de la oferta de vuelos, de la venta de billetes y de la relación comercial y de atención al cliente y White Airways asume la operación aérea y las responsabilidades y requisitos de seguridad, conforme al marco regulatorio de la aviación comercial establecido por las autoridades aeronáuticas, incluidos todos los medios operativos y servicios de atención en tierra ('handling').

Fly2Galicia es la marca comercial de la sociedad Aviaton & Mobility Services Group, con sede en Santiago de Compostela, administrada por el empresario turístico español, residente en Barcelona, Georgi Iavorov.

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"No es competencia" del ayuntamiento de Santiago

Así las cosas, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, preguntada este martes por los medios, ha afirmado que "no es competencia" del Ayuntamiento hablar sobre la situación de la turoperadora, al tratarse de "cuestiones que corresponden al ámbito empresarial".

"No tenemos conocimiento de que haya personas afectadas y, en todo caso, es la empresa la que se pone directamente en contacto con las personas que pudieron hacer alguna compra. Entiendo que eso es lo que se le puede recomendar a todo el mundo, que, si tienen alguna duda, se pongan en contacto directamente con la empresa", ha remarcado.

Por otra parte, el líder del PP de Santiago, Borja Verea, ha pedido a la alcaldesa que explique "qué garantías" comprobó su gobierno "antes de apoyar públicamente" el proyecto de Fly2Galicia y ha recordado, en un comunicado, que advirtió en agosto de los "riesgos".

Vuelos chárter

Las primeras conexiones chárter comenzarán el 1 de diciembre, con vuelos a Zaragoza, con salida de Santiago a las 6.40 horas y llegada a las 08.00; Bruselas, con salida de Compostela a las 11.05 y llegada 13.25; y Milán, con salida del aeropuerto Rosalía de Castro a las 17.20 y llegada a 20.00.

El 2 de diciembre será el turno de las rutas a Venecia, con salida a las 7.00 y llegada a las 9.55; y Praga, con salida a las 14.35 y llegada a las 17.50.

La programación se completará el 3 de diciembre con vuelos a Granada, que partirán de Santiago a las 6.00 y llegarán a las 7.30; Alicante, con salida a las 10.50 y llegada a las 12.25; y Múnich, con salida a las 15.50 y llegada a las 18.35.