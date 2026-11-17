O Enreguéifate celebra dez anos de regueifa con 17 obradoiros en nove centros educativos de Santiago
O proxecto de promoción da improvisación oral en galego arrinca esta edición nos centros composteláns e estenderá as actividades aos oito concellos impulsores ata marzo de 2027
O Enreguéifate celebra unha década de traballo arredor da improvisación oral en verso como vía para o fomento da lingua galega entre a mocidade. O proxecto, impulsado polos servizos de normalización lingüística de Ames, Arzúa, A Baña, Carballo, Narón, Pontevedra, Santiago de Compostela e Teo presentou esta mañá o programa da súa décima edición.
Na presentación oficial participaron a concelleira de Mocidade e Educación de Ames, Beatriz Martínez Domínguez; o concelleiro de Infancia e Xuventude de Arzúa, Daniel Moscosco Sixto; a concelleira de Acción social, Cultural e Servizos á Cidadanía da Baña, Mónica González Blanco; a concelleira de Deportes, Relacións Veciñais, Festas, Rural e da UMAD de Santiago de Compostela, Pilar Lueiro García; os formadores do Enreguéifate Manuele Pardo e O Rabelo e mais o mestre e regueifeiro Manolo Maseda, parte da organización do Enreguéifate xunto con Séchu Sende. Tamén asistiron ao acto as técnicas dos servizos de normalización lingüística dos concellos impulsores do proxecto.
Baixo o lema 'Enreguéifate, construíndo patrimonio', “esta edición celebra dez anos de colaboración e traballo conxunto entre os concellos, a comunidade educativa e a cidadanía”, segundo apuntaba a concelleira amesá, salientando tamén “o carácter expansivo, integrador e inclusivo da regueifa” e a vontade de medrar do proxecto, que este ano conta con dous concellos máis, A Baña e Narón, entre os seus impulsores. E que seguirá a medrar, nas palabras de Beatriz Martínez, “espallando o amor pola lingua, a poesía, a oralidade e o enxeño”.
Arrincan hoxe os obradoiros escolares en Santiago
Desde hoxe e ata marzo de 2027, realizaranse máis de 80 obradoiros de improvisación oral destinados a escolares de 5º e 6º de primaria e da ESO dos oito concellos impulsores do Enreguéifate. Estes obradoiros serán conducidos por profesionais da regueifa que transmitirán o testemuño deste patrimonio vivo ás crianzas e á mocidade.
Esta edición contará coa sabedoría e a arte de ata unha decena de persoas formadoras, entre as que se atopan Lupe Blanco, Josinho da Teixeira, Nuria das Cruces, Manuele Pardo, O Rabelo, Icía Díaz, Hadrián García, Tiziana Martínez, Cristian de Burela e Sergio Alonso. Un cadro que amosa “a diversidade de xénero e idade entre as persoas encargadas de espertar no alumnado a curiosidade polos xéneros de improvisación oral en galego”, como sinalou Mónica González.
Os obradoiros escolares do Enreguéifate arrincaron esta mañá no concello de Santiago, no que se impartirán dezasete obradoiros repartidos en nove centros escolares composteláns: o Colexio Plurilingüe Vilas Alborada, o CEIP López Ferreiro, o IES Antonio Fraguas, o IES Lamas de Abade, o IES de Sar, o CIFP Compostela, o IES Eduardo Pondal, o CEIP Apóstolo Santiago e o IES Rosalía de Castro.