La representación sindical de Tralusa y Aulusa Santiago y Teo denuncia la falta de información de Monbus sobre los cambios que supondrá el nuevo contrato del transporte urbano de Santiago Concello de Santiago

El comité de empresa de Tralusa y los delegados de Aulusa Santiago y Aulusa Teo denuncian "oscurantismo absoluto" sobre el nuevo contrato del transporte urbano de Santiago.

"Con esta actitud, Monbus conculca el derecho de información, consulta y participación que recoge el Estatuto de los Trabajadores, ante una mudanza de este calado", censura.

Además, avanzan la presentación de una denuncia en la Inspección de Trabajo ante "la gravedad de los hechos".

"Desde que se anunció que una UTE del Grupo Monbus se haría cargo del nuevo contrato del transporte urbano de Santiago de Compostela, la representación legal de las personas trabajadoras solicitó diversas reuniones a la empresa para que se trasladara información relativa a la prestación del servicio y a la subrogación del personal", advierte.

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El nuevo contrato, añade, obliga a realizar modificaciones de rutas, servicios nocturnos, cambio de flota, obras en el centro de trabajo así como unificar condiciones de trabajo entre el personal subrogado de las siete empresas que hasta ahora prestaban el servicio.

Finalmente, según indica, la empresa convocó una reunión para el día 29 de octubre, "no obstante, tampoco ofreció información ni respondió a las cuestiones que se le formularon como la fecha de inicio, la razón social, la adecuación de los acuerdos previos en cada una de las empresas a la nueva realidad, frecuencias, obras en el centro de trabajo, registro de jornada, tiempos de relevo y descanso, condición de la nueva flota, etcétera".

Todo ello lo interpreta como "una falta de respeto hacia el personal que está prestando el servicio y que es quien lleva años soportando unas condiciones de presión laboral que no pueden mantenerse en el nuevo contrato".

Ante esta situación, el pasado lunes se celebró una reunión extraordinaria entre todas las representaciones sindicales, comité de empresa de Tralusa y delegados de Aulusa Santiago y Aulusa Teo "en la que se acordó presentar "de inmediato" una denuncia ante la autoridad laboral.