aRi[t]mar celebra en Santiago a música e poesía galego-portuguesas na súa undécima edición
A gala celebrarase este domingo 22 de novembro no Auditorio de Galicia e reunirá artistas como Uxía, Mar e Xico de Cariño, ademais das poetas Andrea Nunes e Ana Gago, premiadas nesta edición
A música e a poesía galego-portuguesa volverán ser as grandes protagonistas da undécima edición da gala de entrega de premios aRi[t]mar. O evento, que se celebrará o domingo 22 de novembro ás 18.30 horas no Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela, reunirá a artistas, poetas e público para celebrar a afinidade lingüística e artística que comparten Galicia e Portugal.
Esta mañá celebrouse a presentación oficial da gala no Pazo de Raxoi de Compostela, na que participaron a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; a deputada de Cultura da Deputación da Coruña, Natividade González; o secretario xeral de Lingua, Valentín García; a directora da Escola Oficial de Idiomas de Santiago, Ana María Losada; o presidente da Asociación aRi[t]mar Galiza e Portugal, Gonzalo Constenla e a poeta galega galardoada desta edición Andrea Nunes.
A rima da poesía e o ritmo da música
Desta volta, Mariña Lema (vitaminaG) e Jackson Renner presentarán o evento, que contará coas actuacións en directo e a presenza das persoas premiadas, que esta edición foron: Uxía, pola mellor canción en galego “Será por flores”; Mar, pola mellor canción en portugués “Menina”; a poeta galega Andrea Nunes Brións, polo poema “Un mar que soña”; a poeta portuguesa Ana Gago, polo poema “Indigestão” e o Premio Especial do Xurado á Embaixada da Amizade Galego-Lusófona ao músico Xico de Cariño.
A programación e os detalles desta nova edición foron dados a coñecer por Gonzalo Constenla, presidente da Asociación aRi[t]mar e impulsor da gala, que subliñou o valor estratéxico do proxecto para a dinamización lingüística e a cooperación cultural entre Galicia e Portugal. “O propósito é axudar a que a poesía e a música galega-portuguesa cheguen ao máximo número de persoas posible, que isto non quede só na gala”, declarou.
A entrega de premios do vindeiro domingo 22 de novembro ás 18.30 horas será o punto culminante deste percorrido anual, cunha xornada festiva e reivindicativa da creación artística galego-portuguesa na capital galega. Como sinalou Goretti Sanmartín, o espírito de aRi[t]mar pode condensarse nestes versos do músico Narf -do que este ano se celebrou o décimo aniversario do seu pasamento-: “Non fago máis que ouvir outras voces, que son a mesma voz”.