Santiago registró 268 visados de nuevas viviendas, un 405% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña

El visado de nuevas viviendas a construir en Santiago de Compostela se ha disparado un 405% en los nueve primeros meses de 2026, según el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña.

Así, los visados de nuevas viviendas a construir en Santiago de enero a septiembre suman 268 unidades. De acuerdo con los datos de este colegio de arquitectos, en toda la provincia el número asciende a casi 1.900.

Mientras, el presupuesto de ejecución material de los expedientes de obras visados en nueve meses en toda la provincia en el colegio suma 363 millones de euros.

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El total de obras visadas en el municipio de Santiago de Compostela en los nueve primeros meses de 2026 creció un 0,82%, al pasar de las 122 visadas de enero a septiembre de 2025 a los 123 expedientes de los nueve primeros meses de este año. Los expedientes de obras en toda la provincia de A Coruña, por su parte, cayeron un 1,67%.

A través de una nota de prensa, el presidente del colegio, Carlos Mato, reclama un pacto sobre vivienda "como el que ya existe en Galicia, fomentar la colaboración público-privada, agilizar la gestión urbanística del suelo, unificar y dar estabilidad a la normativa para dar confianza y agilizar la tramitación de proyectos inmobiliarios".

Con todo, considera que "el sector atraviesa un buen momento" con "todos los protagonistas, incluidas las administraciones, concienciados en la necesidad de resolver el problema de la vivienda", si bien alerta de que el sector "necesita abordar con rigor y seriedad la falta de mano de obra, un problema que dificulta la materialización de proyectos de obra nueva y la rehabilitación".