La Asociación de Pacientes e Usuarios del CHUS cuestiona el plan de reforma de Atención Primaria de la Xunta y sostiene que no supondrá un aumento neto de personal Archivo

La Asociación de Pacientes e Usuarios del CHUS considera que el plan de reforma de Atención Primaria no supone una mejora en la asistencia, sino que "consolida la precariedad a mayor coste".

En un comunicado, rechazan que exista un aumento neto del número de puestos de trabajo de personal sanitario y de servicios respecto al cuadro de personal existente.

Respecto a la jornada laboral pactada en Mesa Sectorial, lamentan que la consellería presente como mejora lo que, señalan, "solo es una recuperación parcial de las horas de atención perdidas".

"No cuestionamos el derecho de los profesionales a tener una jornada adecuada que permita desarrollar su función en tiempos razonables, cuestionamos que no se compensase con un incremento de personal y que se permita este desequilibrio tan apabullante que repercute en los pacientes, causándoles demoras inaceptables", alegan.

Aseguran también que el plan aprobado "no solo llega tarde", sino que es "manifiestamente insuficiente, incluso en la mejor de las previsiones, en la cobertura de las nuevas plazas ofertadas".

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Alegan que el plan crea 644 puestos, pero el superávit está localizado en categorías que no sustituyen la consulta de medicina y enfermería.

La asociación defiende que, para paliar el déficit de profesionales (donde impactan también las jubilaciones), la consellería articuló un nuevo sistema de agendas que limita la atención diaria a 30 pacientes, así como la retribución de horas extraordinarias para atender la denominada sobredemanda.

"Sobre la base del insuficiente dimensionamiento del cuadro de personal, con 42,6 millones de euros para esta finalidad, el resultado será que no se minorará sustancialmente la presión asistencial sobre el personal, al no disminuir la demanda sin atención, no se reducirán las demoras, y se sacrificará el trato humano, que está asentado sobre el tiempo disponible y que en la propuesta queda reducido a 10 minutos por paciente", destacan.

"No estamos ante una mejora asistencial, sino ante la consolidación de la precariedad a mayor coste", concluyen.