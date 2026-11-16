Los parques de Santiago permanecerán cerrados desde las 14.00 horas de este lunes ante la alerta amarilla por viento, con rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora

Los Ayuntamientos de Santiago de Compostela y A Coruña han cerrado este lunes los parques debido a la alerta amarilla por rachas de viento que pueden superar los 80 kilómetros por hora.

En Santiago los parques quedarán cerrados a partir de las 14.00 horas de este lunes. Por su parte, en A Coruña la medida también afecta a los cementerios y huertos urbanos durante toda esta jornada.

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Todo ello, en un lunes en el que la comunidad gallega tiene avisos activos por temporal costero, viento y lluvia. Así, según MeteoGalicia, durante esta jornada habrá cielos nublados y con lluvias, que serán más frecuentes e intensas en el oeste y sur de Galicia, especialmente hacia la noche y durante la noche.

El viento será del suroeste e irá aumentando progresivamente de intensidad, con intervalos fuertes en tierra y en el mar.