Santiago cierra sus parques desde las 14.00 horas por la alerta de viento
La medida responde a la previsión de rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora. A Coruña también ha clausurado sus zonas verdes, cementerios y huertos urbanos durante este lunes
Los Ayuntamientos de Santiago de Compostela y A Coruña han cerrado este lunes los parques debido a la alerta amarilla por rachas de viento que pueden superar los 80 kilómetros por hora.
En Santiago los parques quedarán cerrados a partir de las 14.00 horas de este lunes. Por su parte, en A Coruña la medida también afecta a los cementerios y huertos urbanos durante toda esta jornada.
Todo ello, en un lunes en el que la comunidad gallega tiene avisos activos por temporal costero, viento y lluvia. Así, según MeteoGalicia, durante esta jornada habrá cielos nublados y con lluvias, que serán más frecuentes e intensas en el oeste y sur de Galicia, especialmente hacia la noche y durante la noche.
El viento será del suroeste e irá aumentando progresivamente de intensidad, con intervalos fuertes en tierra y en el mar.