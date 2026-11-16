La portavoz del gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, informó este lunes de la adjudicación definitiva del Servizo de Axuda no Fogar a la empresa Os Ventos Junior REIS

El Ayuntamiento de Santiago adjudicó de manera definitiva a la empresa Os Ventos el nuevo contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que podrá comenzar a inicios del próximo año.

Así lo explicó la portavoz del gobierno local, Míriam Louzao, en una rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, que indicó que se abrirá el período de 15 días hábiles para posibles recursos y, tras ello, habrá un mes para firmar el contrato.

El importe total de adjudicación es de 14.548.763,32 euros. La empresa ofertó un precio unitario de cada hora en 24,99 euros --IVA incluido--, y el importe anual es de 7.274.381,66 euros.

Además, la empresa ofertó el compromiso de elevar, con cada año contractual, las jornadas del personal de atención directa en un 5% sobre las jornadas parciales.

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Rehabilitar 17 calles

En otro orden de asuntos, la junta de gobierno local también dio luz verde este lunes a un proyecto para rehabilitar firmes de 17 calles del ámbito urbano y la previsión es que las obras se ejecuten en primavera. Louzao explicó que el presupuesto para este proyecto es de más de 385.100 euros y que tendrá un plazo de ejecución previsto de cuatro meses.

Las calles que se enmarcan en este proyecto son Rial de Conxo, Poza Real de Arriba, Volta do Castro de Abaixo, Limpadoiro, las vías de acceso al aparcamiento del Multiusos Fontes do Sar, Vite de Arriba, vías de Granxa de San Lázaro, Cubelo, 25 de Xullo, Penamaría, Altiboia, Mallou, Vite de Arriba, Vías de Lermo, Rúa do Carballo y en las avenidas do Cruceiro da Coruña y Xoán XXIII.

Está previsto que las obras comiencen la próxima primavera y el plazo de ejecución, según puntualizó Louzao, estará sujeto a las "necesidades de coordinación con las empresas suministradoras de los servicios afectados en el ámbito de la intervención y, también, a la organización del tráfico".

Aprobación RPT

En otro orden de asuntos, también fue aprobada de manera definitiva la relación de puestos de trabajo (RPT), tras la exposición pública. De esta forma, el documento recoge las modificaciones de la Mesa Xeral de Negociación sobre las condiciones retributivas del personal de la Policía y de Bomberos y del cuadro de personal aprobado con los presupuestos para 2026.

Míriam Louzao indicó que en el periodo de exposición pública fueron formuladas 18 alegaciones y cuatro fueron aceptadas, relativas a denominaciones de puestos o requisitos de titulación.