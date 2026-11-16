El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña en el Palacio Euskalduna de Bilbao EFE

El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha trasladado al próximo viernes, día 20 de noviembre, el acto en el que preveía participar en Santiago de Compostela con motivo de la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Así lo ha anunciado este lunes en declaraciones a los medios la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, quien ha explicado que el mitin inicialmente previsto para el miércoles, día 18, en el Multiusos Fontes do Sar de la capital gallega finalmente será el viernes a las 19.00 horas.

Esta será la primera visita de Pedro Sánchez a Galicia en la campaña electoral. La última vez que el máximo mandatario estatal estuvo en la Comunidad fue a principios del mes de octubre, cuando participó en la inauguración del 'Foro La Toja Vínculo Atlántico' en una jornada en la que también visitó una empresa en la ciudad de Vigo.

Santiago cierra sus parques desde las 14.00 horas por la alerta de viento Más información

Lara Méndez ha calificado de "positivo" el cambio de fecha y ha puesto en valor el simbolismo del día en el que se celebra, 20 de noviembre, día en el que se cumple el 51 aniversario del fallecimiento de Francisco Franco.

"Todos sabemos qué efeméride se celebra ese día y todos sabemos precisamente que es eso lo que queremos combatir, la vuelta a épocas oscuras y mantener la democracia que tanto nos costó luchar y conformar", ha manifestado.