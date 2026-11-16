Mulleres de Santiago preparan un canto colectivo contra a violencia machista para o 25N
A artista chilena Cecilia Barriga dirixirá os ensaios do proxecto 'O canto das Cecilias' no Auditorio de Galicia, cunha intervención final que percorrerá espazos públicos
A sala de exposicións do Auditorio de Galicia acollerá a partir deste mércores, 18 de novembro, unha nova proposta de creación colectiva arredor da voz, a memoria e a resistencia feminista. A artista e cineasta chilena Cecilia Barriga chega a Compostela para desenvolver unha nova versión 'd’O canto das Cecilias', un proxecto participativo que convida as mulleres da cidade a construír un canto común contra as violencias machistas.
Baixo a convocatoria 'Grita galega, canta!', a iniciativa propón a formación dun grupo de mulleres que, acompañadas pola artista, traballarán entre o 18 e o 25 de novembro na preparación dunha intervención vocal e performativa. O proceso culminará o 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, cunha acción colectiva que percorrerá distintos espazos públicos da cidade, entre eles a praza do Obradoiro, antes de sumarse ás mobilizacións feministas convocadas para esa xornada.
A participación é gratuíta e está aberta a todas as mulleres interesadas, sen necesidade de coñecementos musicais nin experiencia previa no canto. O grupo contará cun máximo de 30 participantes e os ensaios desenvolveranse na sala de exposicións do Auditorio de Galicia, en horarios que se organizarán segundo a dispoñibilidade das inscritas.
O prazo de inscrición permanecerá aberto ata este martes, 17 de novembro, ás 14.00 horas, a través do formulario dispoñible na web de Compostela Cultura.
Un canto colectivo para ocupar o espazo público
'O canto das Cecilias' nace dun proceso artístico que reúne mulleres inicialmente vinculadas por un mesmo nome propio, Cecilia, para construír unha experiencia compartida de memoria, reparación e liberdade. O punto de partida é 'La povera Cecilia', unha canción da memoria colectiva que as participantes resignifican desde unha perspectiva feminista, transformándoa nun canto de resistencia fronte ás violencias exercidas contra as mulleres.
A proposta concíbese como unha creación aberta e en permanente transformación, que incorpora novas voces, linguas, corpos e territorios cada vez que se desenvolve nun contexto diferente. A través do canto compartido, o proxecto busca facer visibles experiencias individuais e colectivas e trasladalas a espazos de forte carga simbólica, cultural, relixiosa e política.
A súa actualización en Compostela, cunha adaptación do texto ao galego realizada por Lucía Aldao, converterá a cidade nun novo escenario desta experiencia artística, na que o proceso de creación ten tanta importancia como a intervención pública final.