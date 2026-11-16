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Santiago de Compostela

La aerolínea Flyyo rechaza operar los vuelos de Fly2Galicia en Santiago después de que la empresa no pagase el contrato

Los vuelos afectados son los que unen Lavacolla con Alicante, Bruselas, Granada, Milán-Malpensa, Múnich, Praga, Venecia y Zaragoza

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
16/11/2026 13:33
Un avión aterriza en el aeropuerto de Santiago
Un avión aterriza en el aeropuerto de Santiago
EFE
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La aerolínea rumana Flyyo ha anunciado este lunes que no operará ninguno de los vuelos con origen o destino el aeropuerto de Santiago de Compostela vendidos por Fly2Galicia para viajar a partir del 1 de diciembre de 2026. Los vuelos afectados son los que unen Santiago de Compostela con Alicante, Bruselas, Granada, Milán-Malpensa, Múnich, Praga, Venecia y Zaragoza.

Flyyo iba a operar estos vuelos para Fly2Galicia en virtud de un contrato de fletamento, explican fuentes de la compañía rumana, que aseguran que la empresa no realizó los pagos debidos conforme a ese contrato, por lo que Flyyo lo ha resuelto. Conforme al contrato, Fly2Galicia debe mantener indemne a Flyyo frente a todas las reclamaciones de los pasajeros relativas a estos vuelos.

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En cuanto a las consecuencias para los pasajeros, desde Flyyo les instan a solicitar el reembolso íntegro a Fly2Galicia, que ya ha vendido y recibido los pagos de los viajeros. Lo pueden hacer a través de los correos electrónicos info@fly2galicia.com y booking@fly2galicia.com. En el caso de los que hayan comprado el billete a través de una agencia de viajes, deberán dirigirse a esta para solucionar la situación.

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Quienes hayan contratado un viaje combinado (vuelo con hotel u otros servicios) deben dirigirse a Fly2Galicia como organizador del viaje.

Flyyo "no vendió los billetes y no dispone de los datos de las reservas ni de los pagos de los pasajeros. Los pasajeros que no hayan recibido el reembolso en el plazo de siete días desde su solicitud a Fly2Galicia, o que tengan cualquier duda, pueden escribir a Flyyo a

scq.passengers@flyyo.com indicando su localizador y adjuntando la confirmación de la reserva y el justificante de pago, para que la empresa pueda obtener de Fly2Galicia los datos de la reserva", aconsejan.

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